MLB／第6局沒投完 大谷翔平第10勝慢慢等

日籍投打二刀流好手大谷翔平的10勝紀錄還是無法在今天達陣，面對運動家隊投完5.2局退場，丟掉3分，連續雙位數三振的場次也中斷，天使隊在大谷退場前僅打回1分。最終天使以1：3落敗，大谷吞下敗投外在打擊方面3打席均交了白卷，挑戰10勝再等等。

大谷翔平今天擔任先發「第2棒、投手」，前3局投得順，4局上隊友失誤加上自己暴投，讓對手站上得點圈，被墨菲（Sean Murphy）敲出安打丟掉1分。

蘭基佛（Luis Rengifo）的安打幫助天使隊在5局下追平比數，不過6局上大谷再遇亂流，先被勞瑞亞諾（Ramon Laureano）敲出安打，接著又遇墨菲，一顆失投滑球被逮中，敲成左外野兩分砲。

大谷挨轟後又抓了2個出局數，然而接下來四壞保送、安打再遇危機，天使隊決定換投，也沒再掉分，投手大谷總計投99球，5.2局被敲7支安打，包括1轟，丟掉3分有2分責失，防禦率上升到2.83，另有7次三振、1次保送。

打者翔平今天前3打數都沒敲安，吞下1次三振，沒幫到自己的忙，在投手大谷退場後，轉以指定打擊身分繼續打下去。

大谷翔平自7月14日拿下本季第9勝後，接下來3場先發1勝未得，單季「10勝、10轟」的百年紀錄持續卡關中。