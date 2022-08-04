快訊

柔道亞錦賽／奪牌保證！男神楊勇緯奪銅

共軍對台周邊海域發射11枚東風導彈 總統府發聲了

頂新油品事件和解 統一獲頂新1.7億元賠償金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／第6局沒投完 大谷翔平第10勝慢慢等

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷被換下場相當失望。 路透
大谷被換下場相當失望。 路透

日籍投打二刀流好手大谷翔平的10勝紀錄還是無法在今天達陣，面對運動家隊投完5.2局退場，丟掉3分，連續雙位數三振的場次也中斷，天使隊在大谷退場前僅打回1分。最終天使以1：3落敗，大谷吞下敗投外在打擊方面3打席均交了白卷，挑戰10勝再等等。

大谷翔平今天擔任先發「第2棒、投手」，前3局投得順，4局上隊友失誤加上自己暴投，讓對手站上得點圈，被墨菲（Sean Murphy）敲出安打丟掉1分。

蘭基佛（Luis Rengifo）的安打幫助天使隊在5局下追平比數，不過6局上大谷再遇亂流，先被勞瑞亞諾（Ramon Laureano）敲出安打，接著又遇墨菲，一顆失投滑球被逮中，敲成左外野兩分砲。

大谷挨轟後又抓了2個出局數，然而接下來四壞保送、安打再遇危機，天使隊決定換投，也沒再掉分，投手大谷總計投99球，5.2局被敲7支安打，包括1轟，丟掉3分有2分責失，防禦率上升到2.83，另有7次三振、1次保送。

打者翔平今天前3打數都沒敲安，吞下1次三振，沒幫到自己的忙，在投手大谷退場後，轉以指定打擊身分繼續打下去。

大谷翔平自7月14日拿下本季第9勝後，接下來3場先發1勝未得，單季「10勝、10轟」的百年紀錄持續卡關中。

大谷翔平

延伸閱讀

MLB／留下大谷翔平 天使還是賣走3主力

MLB／傳3隊報價買不到 大谷翔平「繼續陪天使坐牢」

MLB／才傳聽取大谷翔平報價 美媒：天使不會交易

MLB／大谷翔平是否離開洛杉磯 給出模糊答案

相關新聞

MLB／敲安上壘後和小葛雷諾聊什麼？野生張育成親自解答

光芒隊旅美好手張育成今天在主場迎戰藍鳥，8局下他打出安打，上壘後和藍鳥隊當家球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）「閒話家常」，令球迷好奇他們究竟在聊些什麼？張育成本人也親自於ML

MLB／第6局沒投完 大谷翔平第10勝慢慢等

日籍投打二刀流好手大谷翔平的10勝紀錄還是無法在今天達陣，面對運動家隊投完5.2局退場，丟掉3分，連續雙位數三振的場次也...

MLB／今日戰績表 強投柯爾先發挨3轟洋基不敵水手吞2連敗

MLB今日戰績表 藍鳥 2：3 光芒 費城人 3：1 勇士 水手 7：3 洋基 響尾蛇 4：7 守護者 老虎 1：4 雙城 金鶯 6：3 遊騎兵 紅襪 1：6 太空人 皇家 1：4

MiLB／黃暐傑回3A先發4局無失分 林子偉敲1安

旅美舊金山巨人隊投手黃暐傑今天回到小聯盟3A出賽，黃暐傑先發投4局飆出5次三振、無失分，已經是本季最長投球局數，大都會隊...

MLB／宇宙教士來了！索托：祝其他投手好運

教士隊「宇宙級」打線成型，少年強打索托（Juan Soto）與貝爾（Josh Bell）的加入，補起教士隊較弱的外野、一...

MLB／張育成連4場先發都敲安 近11打數5安打

美國職棒進入下半季，光芒隊的台灣好手張育成漸入佳境，最近4場先發都貢獻安打，共11打數5安打，累計打擊率攀升到0.209...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。