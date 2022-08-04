MiLB／黃暐傑回3A先發4局無失分 林子偉敲1安
旅美舊金山巨人隊投手黃暐傑今天回到小聯盟3A出賽，黃暐傑先發投4局飆出5次三振、無失分，已經是本季最長投球局數，大都會隊3A野手林子偉今天單場4打數敲出1支安打。
美職舊金山巨人隊投手黃暐傑上一次在小聯盟3A出賽為6月13日，6月底被放入傷兵名單，7月開始在新人聯盟打復健賽，今天再度回小聯盟3A出賽，對上西雅圖水手隊先發。
黃暐傑今天開賽連抓4個出局數，直到2局1人出局後投出保送，接著讓打者敲出滾地球、製造雙殺，黃暐傑3局讓打者3上3下，4局被首名打者敲出安打，接著依序讓打者敲出游擊方向、二壘方向滾地球出局，三振抓到該局第3個出局數。
黃暐傑今天總計用55球投4局，僅被敲出1支安打，投出5次三振、1次保送、無失分，球隊終場以1比0拿勝，黃暐傑無關勝敗，賽後防禦率6.89。
紐約大都會隊小聯盟3A今天與費城人隊3A交手，大都會隊台灣野手林子偉先發打1棒、守三壘，林子偉1局敲出游擊方向飛球出局，4局敲出左外野方向飛球出局。
林子偉6局吞下三振，8局敲出左外野方向安打、靠著捕逸上到二壘，隊友沒能延續攻勢，林子偉沒能替球隊跑回分數，林子偉今天總計4打數敲出1支安打吞1K，賽後打擊率1成53。大都會隊終場以1比6吞敗。
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