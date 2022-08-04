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MLB／張育成連4場先發都敲安 近11打數5安打

中央社／ 洛杉磯3日專電
張育成。（美聯社）
張育成。（美聯社）

美國職棒進入下半季，光芒隊的台灣好手張育成漸入佳境，最近4場先發都貢獻安打，共11打數5安打，累計打擊率攀升到0.209為本季新高。

坦帕灣光芒隊今天在主場展現韌性，兩度落後、兩度追平，靠著6局下裴拉塔（David Peralta）的適時安打，以3比2後來居上擊敗多倫多藍鳥。

張育成擔任先發二壘手，打第6棒。前2次上場打擊，面對藍鳥日籍左投菊池雄星，分別是三振、右外野邊線的界外高飛接殺。

菊池雄星這場主投4局，送給光芒打者5次三振，但也被敲3支安打、失2分，無勝敗責任。

菊池雄星退場之後，藍鳥第2任後援投手辛巴（Adam Cimber）在2比2平手局面投第6局，遭光芒外野手希瑞（Jose Siri）敲出安打又盜上二壘，裴拉塔中外野平飛安打送回隊友，攻下超前分。

張育成6局下接在裴拉塔後面打擊，面對低肩側投的辛巴，纏鬥8球之後選到四壞保送。

張育成前3打席計2打數沒有安打、1次四壞保送，第4打席在8局下，鎖定藍鳥投手李查茲（TrevorRichards）一記93.6英里（150公里）的中間偏高快速球，打成中外野平飛一壘安打。

張育成自7月26日以來，最近一週出賽5場，包括4場先發，另有1場在延長賽10局接替守備、沒有打擊機會。這4場排上開賽名單的比賽，張育成3場擔任游擊手、1場二壘手，這4場比賽都有安打，11個打數敲出5支安打。

張育成

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