MiLB／張景淯遭水手隊釋出 近日將返台

美國職棒西雅圖水手隊新人聯盟台灣投手張景淯今天遭到球隊釋出，所屬經紀公司展逸晚間表示，張景淯近日會先返台，會再和他討論接下來的計畫。

現年22歲的左投張景淯畢業於高苑工商，2018年加盟西雅圖水手隊，成為第10名加入水手隊體系的台灣球員，2019年展開旅美生涯，最高層級為小聯盟新人聯盟，出賽34場，留下2勝5敗的成績，防禦率5.60。

張景淯今年在新人聯盟出賽10場，4次先發，合計投19局，吞下2敗，防禦率3.79，最近一次出賽是在7月30日，後援1.1局無失分，送出2次三振。

根據小聯盟官網球員異動，張景淯已被水手隊釋出，至於後續規劃，所屬經紀公司展逸表示，張景淯近日將先返回台灣，會再和他討論接下來的計畫。