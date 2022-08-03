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MLB／送出3主力卻沒交易大谷 天使總管：我們想要贏球

聯合新聞網／ 綜合報導
交易大限過後，大谷翔平繼續陪天使「坐牢」。 美聯社
交易大限過後，大谷翔平繼續陪天使「坐牢」。 美聯社

天使在本日交易截止日前，一口氣送走了3名主力，卻未包含當家球星大谷翔平讓外界看不懂球隊目標，球隊總經理梅納西（Perry Minasian）親自解釋原因，並且再次強調「我們想贏球」！

天使日前一度傳出開始聆聽大谷翔平的報價，但早在昨天就傳出根本沒心想賣這位MVP，接連拒絕洋基、教士、白襪這三支認真提案的球隊，反而在交易大限前送走三大先發主力，分別將外野手馬許（Brandon Marsh）、「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）送到費城人，再把球隊當家終結者伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）送去勇士隊，藉此擺脫他5100萬美元的剩餘合約。

雖然天使隊將3主力送走看似即將重建，不過外媒則有不同看法，認為天使此舉就是為了清出薪資空間，好在明年能續簽大谷，繼續圍繞他打造球隊，總管梅納西也表示：「我們想在這裡贏球，這也是我們想做的事情，我必須為球隊打造更好的陣容。」

「這操作給了我們更多彈性，我們有很棒的球員，還有兩個超級球星，必須給他們更多資源，我們也會全力這麼做」，梅納西補充說。

只是競爭力就是天使的「軟肋」，現況就是大谷得繼續陪天使「坐牢」，若天使未能在明年開季前與他完成延長合約，要不要賣會再次成為天使的揪心難題。

西亞

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