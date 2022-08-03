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MLB／盤來索托組成「宇宙教士」 小塔提斯：這將會很有趣
教士在交易大限前幹大事，向國民換來強打索托（Juan Soto）與重砲貝爾(Josh Bell)，幾乎掏空農場的他們已無路可通，這三年就是以奪冠為目標，看到球隊組成「宇宙教士」陣容，即將復出的小塔提（Fernando Tatis Jr.）也直呼：「這將會很有趣！」
教士在獲得索托前早已進行多項交易，先是向紅人交易來內野手德魯瑞（Brandon Drury），緊接著再換來釀酒人終結者海德（Josh Hader）鞏固牛棚戰力，今日再以「拿未來換現在」的方式盤來索托與貝爾，補上外野與一壘兩個大洞，大大升級聯盟後段的打擊火力，這幾筆交易案都看出球隊對於冠軍的渴望。
再次完成「重磅交易」的教士總管普瑞勒（A.J. Preller）就表示：「我覺得我們變得更好了，很顯然23歲的索托就是最大原因，他能做到甚麼已無需贅述，就是棒球界上最好的打者，更不用說左右開弓的貝爾在今年的打擊表現也很棒，兩人的加入對我們的進攻絕對是大升級。」
即將展開復健賽，復出倒數計時教士的明星游擊手小塔提斯，對於球隊於交易大限前的補強也感到很興奮，：「我們非常有天賦，現在就讓我們拭目以待，該是努力工作實現奪冠目標的時候了。」
止於談到將與馬恰多、索托將組成足以震攝聯盟的超強中心打線，塔提斯表示已經與索托私下傳訊，也比任何人都期待能和這位強打並肩作戰，「這絕對會很有趣，我認為我們將上演一場好戲，比賽絕對觀賞性十足！」
外界認為教士在交易大限前的操盤確實精彩，2天前他們被認為有實力競逐季後賽，但檢視陣容在終結者、外野與一壘都有缺陷，但2天後他們完全補上了漏洞，已搖身一變成為爭冠熱門！
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