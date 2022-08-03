快訊

柔道亞錦賽／奪牌保證！男神楊勇緯奪銅

共軍對台周邊海域發射11枚東風導彈 總統府發聲了

頂新油品事件和解 統一獲頂新1.7億元賠償金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／洋基壓線送自家培養左投去紅雀 凱許曼揭秘原因

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基送走自家培養的左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery），他得知消息時深感不捨險淚崩。 美聯社
洋基送走自家培養的左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery），他得知消息時深感不捨險淚崩。 美聯社

洋基在交易大限前將先發左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）交易至紅雀，換取正在傷兵名單的外野手貝德（Harrison Bader），藉此補強送走蓋洛（Joey Gallo）的戰力，而蒙哥馬利得知自己遭交易後險些飆淚，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）隨後在受訪中也解釋原因。

洋基在交易大限截止前，除了一如預期送走「失落的重砲」蓋洛，還進行了一項令外界訝異的交易，就是將自家培養的左投蒙哥馬利送到亟需補強輪值的紅雀，換取拿過金手套的貝德。這交易讓蒙哥馬利本人相當震驚，受訪時就流露不捨，眼眶帶淚地說：「這裡是我的家、我的一切，我已經在這跟隊友打拼很多年了。我試圖以身作則，我盡了最大的努力，並向年輕球員展示態度，當他們遭下放時，我也會陪伴開導他們。」

不過蒙哥馬利也體認這就是在商言商，很快展現職業態度表示，「我是一個熱愛棒球的人，接下來我將認真為紅雀效力，並努力成為好隊友，無論球隊需要我擔任什麼角色，我都會努力完成。」

面對眾多球迷跌破眼鏡及不理解，洋基總管凱許曼受訪時也做出解釋：「紅雀明顯需要一名先發投手，貝德則是著名的金手套外野手，在對他的傷病進行了解後，我們認為他有機會在9月回歸，他非常有天賦而且也是紐約人，因此我願意付出一些球員換取他來，很不幸我們必須拿自家養出來的蒙哥馬利作為籌碼，他是個好投手，我很抱歉送走他，但這就是生意。」

洋基送蓋洛後，馬上向紅雀換來也拿過金手套的外野手貝德。 美聯社
洋基送蓋洛後，馬上向紅雀換來也拿過金手套的外野手貝德。 美聯社

儘管蒙哥馬利近期表現陷入低潮，但仍是洋基先發輪值要角，本季登板21場先發，投了114.2局拿下3勝3敗，防禦率是不差的ERA 3.69，成功補強輪值的紅雀總裁莫札里亞克（John Mozeliak）則表示：「蒙哥馬利是優秀的球員，我認為他會非常適應球隊，我想他對自己被交易感到震驚，相信貝德也有一樣的感受，但他與昆塔納（Jose Quintana）都非常符合我們的陣容所需。」

新人 紐約

相關新聞

MLB／拿未來換現在！ 教士梭哈搶下索托要他當奪冠拼圖

大聯盟交易大限本日正式截止，沸沸揚揚的國民索托（Juan Soto）交易案終於塵埃落定，最終教士送出多名潛力新秀搶下期待的奪冠拼圖，還向國民多要了重砲貝爾(Josh Bell)，這是一筆6換2的大型交

MLB／大都會王牌狄葛隆正式回歸 5局僅丟1分還飆破100英哩

大都會本日面對國民的比賽，當家王牌狄葛隆（Jacob deGrom）傷後回歸登板先發，5局投球僅丟1分，更飆出100英里火球證明身體無恙，可惜隨後牛棚崩盤，最終球隊就以5:1輸給國民。 狄葛隆上

MLB／敲安上壘後和小葛雷諾聊什麼？野生張育成親自解答

光芒隊旅美好手張育成今天在主場迎戰藍鳥，8局下他打出安打，上壘後和藍鳥隊當家球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）「閒話家常」，令球迷好奇他們究竟在聊些什麼？張育成本人也親自於ML

MLB／達比修睽違5年奪10勝 教士重磅交易後一日2勝

教士與洛磯雙重賽賽前完成了重磅交易，在國民索托（Juan Soto）爭奪戰中脫穎而出，全隊似乎也沾染喜氣一日兩勝，其中首戰由達比修掛帥先發，繳出優質先發暌違5年再度拿下10勝；第二戰則靠著葛利桑（Tr

中職／洋基壓線送自家培養左投去紅雀 凱許曼揭秘原因

洋基在交易大限前將先發左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）交易至紅雀，換取正在傷兵名單的外野手貝德（Harrison Bader），藉此補強送走蓋洛（Joey Gallo）的戰力，而蒙哥

MLB／送出3主力卻沒交易大谷 天使總管：我們想要贏球

天使在本日交易截止日前，一口氣送走了3名主力，卻未包含當家球星大谷翔平讓外界看不懂球隊目標，球隊總經理梅納西（Perry Minasian）親自解釋原因，並且再次強調「我們想贏球」！ 天使日前一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。