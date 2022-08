MLB／洋基壓線送自家培養左投去紅雀 凱許曼揭秘原因

洋基在交易大限前將先發左投蒙哥馬利(Jordan Montgomery)交易至紅雀,換取正在傷兵名單的外野手貝德(Harrison Bader),藉此補強送走蓋洛(Joey Gallo)的戰力,而蒙哥馬利得知自己遭交易後險些飆淚,洋基總管凱許曼(Brian Cashman)隨後在受訪中也解釋原因。

洋基在交易大限截止前,除了一如預期送走「失落的重砲」蓋洛,還進行了一項令外界訝異的交易,就是將自家培養的左投蒙哥馬利送到亟需補強輪值的紅雀,換取拿過金手套的貝德。這交易讓蒙哥馬利本人相當震驚,受訪時就流露不捨,眼眶帶淚地說:「這裡是我的家、我的一切,我已經在這跟隊友打拼很多年了。我試圖以身作則,我盡了最大的努力,並向年輕球員展示態度,當他們遭下放時,我也會陪伴開導他們。」

不過蒙哥馬利也體認這就是在商言商,很快展現職業態度表示,「我是一個熱愛棒球的人,接下來我將認真為紅雀效力,並努力成為好隊友,無論球隊需要我擔任什麼角色,我都會努力完成。」

Jordan Montgomery reacts after being traded by the #Yankees to the Cardinals: pic.twitter.com/JQl3iIaSkk