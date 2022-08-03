MLB／洋基壓線送自家培養左投去紅雀 凱許曼揭秘原因

洋基在交易大限前將先發左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）交易至紅雀，換取正在傷兵名單的外野手貝德（Harrison Bader），藉此補強送走蓋洛（Joey Gallo）的戰力，而蒙哥馬利得知自己遭交易後險些飆淚，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）隨後在受訪中也解釋原因。

洋基在交易大限截止前，除了一如預期送走「失落的重砲」蓋洛，還進行了一項令外界訝異的交易，就是將自家培養的左投蒙哥馬利送到亟需補強輪值的紅雀，換取拿過金手套的貝德。這交易讓蒙哥馬利本人相當震驚，受訪時就流露不捨，眼眶帶淚地說：「這裡是我的家、我的一切，我已經在這跟隊友打拼很多年了。我試圖以身作則，我盡了最大的努力，並向年輕球員展示態度，當他們遭下放時，我也會陪伴開導他們。」

不過蒙哥馬利也體認這就是在商言商，很快展現職業態度表示，「我是一個熱愛棒球的人，接下來我將認真為紅雀效力，並努力成為好隊友，無論球隊需要我擔任什麼角色，我都會努力完成。」

Jordan Montgomery reacts after being traded by the #Yankees to the Cardinals: pic.twitter.com/JQl3iIaSkk — Bryan Hoch (@BryanHoch) August 2, 2022

面對眾多球迷跌破眼鏡及不理解，洋基總管凱許曼受訪時也做出解釋：「紅雀明顯需要一名先發投手，貝德則是著名的金手套外野手，在對他的傷病進行了解後，我們認為他有機會在9月回歸，他非常有天賦而且也是紐約人，因此我願意付出一些球員換取他來，很不幸我們必須拿自家養出來的蒙哥馬利作為籌碼，他是個好投手，我很抱歉送走他，但這就是生意。」

洋基送蓋洛後，馬上向紅雀換來也拿過金手套的外野手貝德。 美聯社

儘管蒙哥馬利近期表現陷入低潮，但仍是洋基先發輪值要角，本季登板21場先發，投了114.2局拿下3勝3敗，防禦率是不差的ERA 3.69，成功補強輪值的紅雀總裁莫札里亞克（John Mozeliak）則表示：「蒙哥馬利是優秀的球員，我認為他會非常適應球隊，我想他對自己被交易感到震驚，相信貝德也有一樣的感受，但他與昆塔納（Jose Quintana）都非常符合我們的陣容所需。」