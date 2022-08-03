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MLB／今日戰績表 大谷掃長打天使賣掉3人後首戰贏球

聯合新聞網／ 整理
天使大谷翔平今天4打數1安就是一支二壘安打，連3場敲安，站上壘包後笑嘻嘻。 美聯社
天使大谷翔平今天4打數1安就是一支二壘安打，連3場敲安，站上壘包後笑嘻嘻。 美聯社

MLB今日戰績表

洛磯 5:13 教士

紅人 2:1 馬林魚

水手 8:6 洋基

大都會 1:5 國民(愛爾達體育1台)

釀酒人 3:5 海盜

響尾 6:3 守護者

藍鳥 3:1 光芒

費城人 1:13 勇士

老虎 5:3 雙城

小熊 0:6 紅雀

金鶯 8:2 遊騎兵

皇家 2:9 白襪

紅襪 2:1 太空人

運動家 1:3 天使

道奇 9:5 巨人

洛磯 2:3 教士(雙重戰)

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:10 藍鳥 vs. 光芒

00:20 費城人 vs. 勇士

01:05 水手 vs. 洋基

01:10 響尾蛇 vs. 守護者

01:10 老虎 vs. 雙城

02:05 金鶯 vs. 遊騎兵

02:10 皇家 vs. 白襪

02:10 紅襪 vs. 太空人

04:05 大都會 vs. 國民

06:40 紅人 vs. 馬林魚

07:05 釀酒人 vs. 海盜

07:45 小熊 vs. 紅雀

09:38 運動家 vs. 天使(大谷先發)(愛爾達體育1台)

09:40 洛磯 vs. 教士

09:45 道奇 vs. 巨人

球隊戰績表

太空人 體育

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