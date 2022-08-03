MLB／今日戰績表 大谷掃長打天使賣掉3人後首戰贏球

光芒隊旅美好手張育成今天在主場迎戰藍鳥，8局下他打出安打，上壘後和藍鳥隊當家球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）「閒話家常」，令球迷好奇他們究竟在聊些什麼？張育成本人也親自於ML

2022-08-04 14:57