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MLB／今日戰績表 大谷掃長打天使賣掉3人後首戰贏球
MLB今日戰績表
洛磯 5:13 教士
紅人 2:1 馬林魚
水手 8:6 洋基
大都會 1:5 國民(愛爾達體育1台)
釀酒人 3:5 海盜
響尾蛇 6:3 守護者
藍鳥 3:1 光芒
費城人 1:13 勇士
老虎 5:3 雙城
小熊 0:6 紅雀
金鶯 8:2 遊騎兵
皇家 2:9 白襪
紅襪 2:1 太空人
運動家 1:3 天使
道奇 9:5 巨人
洛磯 2:3 教士(雙重戰)
MLB明日賽程
時間 客場 主場
00:10 藍鳥 vs. 光芒
00:20 費城人 vs. 勇士
01:05 水手 vs. 洋基
01:10 響尾蛇 vs. 守護者
01:10 老虎 vs. 雙城
02:05 金鶯 vs. 遊騎兵
02:10 皇家 vs. 白襪
02:10 紅襪 vs. 太空人
04:05 大都會 vs. 國民
06:40 紅人 vs. 馬林魚
07:05 釀酒人 vs. 海盜
07:45 小熊 vs. 紅雀
09:38 運動家 vs. 天使(大谷先發)(愛爾達體育1台)
09:40 洛磯 vs. 教士
09:45 道奇 vs. 巨人
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