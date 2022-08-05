MLB／今日戰績表 克蕭先發4局傷退道奇仍贏巨人拉出5連勝

大谷翔平昨雖因右前臂抽筋提前退場，今上場打擊用雙響砲告訴球迷傷勢已無大礙，本季第23、24轟出爐，同時這也是大谷本季第5度單場敲出2支以上全壘打的比賽，追平隊史單季第2多紀錄。 天使今寫一項不光

2022-08-05 14:06