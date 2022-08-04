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MLB／今日戰績表 強投柯爾先發挨3轟洋基不敵水手吞2連敗

聯合新聞網／ 整理

MLB今日戰績表

藍鳥 2：3 光芒

費城人 3：1 勇士

水手 7：3 洋基

響尾 4：7 守護者

老虎 1：4 雙城

金鶯 6：3 遊騎兵

紅襪 1：6 太空人

皇家 1：4 白襪

大都會 9：5 國民

紅人 0：3 馬林魚

釀酒人 7：8 海盜

小熊 (延賽) 紅雀

運動家 3：1 天使

洛磯 1：9 教士

道奇 3：0 巨人

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:35 釀酒人 vs. 海盜

03:45 道奇 vs. 巨人

04:07 運動家 vs. 天使

04:10 洛磯 vs. 教士

07:05 國民 vs. 費城人

07:10 勇士 vs. 大都會(愛爾達體育1台)

07:10 太空人 vs. 守護者

07:10 光芒 vs. 老虎

07:45 藍鳥 vs. 雙城

07:45 小熊 vs. 紅雀

08:05 白襪 vs. 遊騎兵

08:10 紅襪 vs. 皇家

球隊戰績表

太空人 體育

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