快訊

柔道亞錦賽／奪牌保證！男神楊勇緯奪銅

共軍對台周邊海域發射11枚東風導彈 總統府發聲了

頂新油品事件和解 統一獲頂新1.7億元賠償金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／聲音伴球迷67年 「道奇之聲」史卡利過世享耆壽94歲

中央社／ 洛杉磯2日專電
有「道奇之聲」美譽、深受球迷喜愛的賽事播報員史卡利（Vin　Scully）今天過世，享耆壽94歲。 美聯社
有「道奇之聲」美譽、深受球迷喜愛的賽事播報員史卡利（Vin　Scully）今天過世，享耆壽94歲。 美聯社

有「道奇之聲」美譽、深受球迷喜愛的賽事播報員史卡利（Vin　Scully）今天過世，享耆壽94歲。他一生奉獻棒球播報，聲音陪伴球迷長達67年。

洛杉磯道奇隊官網今天宣布史卡利過世的消息，官方社群帳號換上黑底搭配VIN字樣與麥克風圖形，紀念「永遠的道奇之聲」。美國職棒大聯盟也發表影片追思史卡利。

道奇隊總裁卡斯登（Stan Kasten）聲明表示：「我們失去了一位典範人物，他不只是一位播報員，更是一名人道主義者。他熱愛人群，他熱愛生活，他熱愛棒球和道奇隊，他的聲音將永遠被人聽見，永遠刻在我們所有人的腦海中。」

史卡利自1950年參與道奇隊的球賽播報，當時他年僅23歲，那是黑白電視機的年代，道奇隊的大本營仍在紐約布魯克林。

一直到2016年退休為止，史卡利播報超過9000場大聯盟比賽，聲音陪伴跨世代棒球迷，參與道奇隊歷代球星打下的一場又一場經典戰役。

美媒曾如此形容史卡利幾乎無人能比的播報資歷：「這個男人播報球賽的時間，比我們多數人的歲數還老；很多人的父母親還沒出生時，他已經在播報道奇隊比賽。」

雖然道奇今天是在客場舊金山出賽，但巨人球團獲知「道奇之聲」史考利過世後，仍在主場看板上秀出訊息致敬。 美聯社
雖然道奇今天是在客場舊金山出賽，但巨人球團獲知「道奇之聲」史考利過世後，仍在主場看板上秀出訊息致敬。 美聯社

透過史卡利的聲音，他播報的比賽包括1950年代大聯盟史上首名黑人球員傑基羅賓遜（JackieRobinson）、1960年代傳奇左投柯法克斯（SandyKoufax）、1980年代名投賀西瑟（Orel Hershiser）及瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）、1990年代日本龍捲風野茂英雄以及跨入21世紀主宰投手丘的當代王牌克蕭（Clayton Kershaw）。

大聯盟官網以詩意、優雅甚至具有文藝技巧來形容史卡利的播報風格，除了精確的描述場上狀況之外，還會適時留白，讓比賽現場的畫面與聲音自己說話。

史卡利生涯播報過19場無安打比賽、3場完全比賽，參與道奇隊6次拿下世界大賽冠軍。

道奇隊從東岸搬到西岸，球隊老闆與管理階層也歷經多次變動，但唯一不變的就是史卡利的聲音，從收音機一路登上電視機到後來的網路轉播，2020年他退休4年後還創立了自己的推特（Twitter）和Instagram帳號。

大聯盟 棒球

延伸閱讀

MLB／道奇沒搶到索托 改向洋基換來「失落的重砲」蓋洛

MLB／道奇新秀首打席就炸裂 單場3安3打點成隊史第1人

奪11冠寫不朽傳奇 88歲「指環王」羅素傳辭世消息

MLB／國民柯賓又要「挑戰」敗投王 被道奇打爆慘吞14敗

相關新聞

MLB／拿未來換現在！ 教士梭哈搶下索托要他當奪冠拼圖

大聯盟交易大限本日正式截止，沸沸揚揚的國民索托（Juan Soto）交易案終於塵埃落定，最終教士送出多名潛力新秀搶下期待的奪冠拼圖，還向國民多要了重砲貝爾(Josh Bell)，這是一筆6換2的大型交

MLB／大都會王牌狄葛隆正式回歸 5局僅丟1分還飆破100英哩

大都會本日面對國民的比賽，當家王牌狄葛隆（Jacob deGrom）傷後回歸登板先發，5局投球僅丟1分，更飆出100英里火球證明身體無恙，可惜隨後牛棚崩盤，最終球隊就以5:1輸給國民。 狄葛隆上

MLB／敲安上壘後和小葛雷諾聊什麼？野生張育成親自解答

光芒隊旅美好手張育成今天在主場迎戰藍鳥，8局下他打出安打，上壘後和藍鳥隊當家球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）「閒話家常」，令球迷好奇他們究竟在聊些什麼？張育成本人也親自於ML

MLB／達比修睽違5年奪10勝 教士重磅交易後一日2勝

教士與洛磯雙重賽賽前完成了重磅交易，在國民索托（Juan Soto）爭奪戰中脫穎而出，全隊似乎也沾染喜氣一日兩勝，其中首戰由達比修掛帥先發，繳出優質先發暌違5年再度拿下10勝；第二戰則靠著葛利桑（Tr

中職／洋基壓線送自家培養左投去紅雀 凱許曼揭秘原因

洋基在交易大限前將先發左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）交易至紅雀，換取正在傷兵名單的外野手貝德（Harrison Bader），藉此補強送走蓋洛（Joey Gallo）的戰力，而蒙哥

MLB／送出3主力卻沒交易大谷 天使總管：我們想要贏球

天使在本日交易截止日前，一口氣送走了3名主力，卻未包含當家球星大谷翔平讓外界看不懂球隊目標，球隊總經理梅納西（Perry Minasian）親自解釋原因，並且再次強調「我們想贏球」！ 天使日前一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。