MLB／大都會王牌狄葛隆正式回歸 5局僅丟1分還飆100英哩

大都會本日面對國民的比賽，當家王牌狄葛隆（Jacob deGrom）傷後回歸登板先發，5局投球僅丟1分，更飆出100英里火球證明身體無恙，可惜隨後牛棚崩盤，最終球隊就以5:1輸給國民。

狄葛隆上賽季因傷休戰，並在春訓時因右肩問題再度關機，今日睽違13個月再度先發，被球迷戲稱為是大都會交易大限前最大補強，登場時也獲得滿場觀眾的掌聲，最終先發5局，僅用59球、僅被敲3安失1分，外加送給對手6張老K，可惜與過往一樣得不到隊友的火力支援無緣奪勝。

終於等到狄葛隆健康回歸、也繳出好表現，總教練蕭瓦特（Buck Showalter）表示：「很高興看到他回到場上，這對他來說是條漫長的路，我們必續持續前進」，而今日對手國民隊教頭馬丁尼茲（Dave Martinez）也給予肯定：「他的球速超過了100英里，滑球也很討厭，我知道他還在努力累積，但他的內容真的很好。」

雖然回歸首戰沒能奪下勝投，但狄葛隆賽後透露他認為自己的狀況極佳：「今天感覺真的很好，雖然有些緊張，但就像我說的，我已經一年沒上場了，這很讓人興奮，希望有個不同的結果，我很高興能回到這裡。」