MLB／道奇沒搶到索托 改向洋基換來「失落的重砲」蓋洛

一如外界預期，洋基在交易大限前將表現低迷的外野手蓋洛（Joey Gallo）送往道奇，換取道奇農場排名第15名的潛力右投畢特（Clayton Beeter）補強農場深度，道奇則期待換了環境後蓋洛能找回長打火力。

29歲的蓋洛本季結束後將成為自由球員，在去年交易大限前加入洋基，可惜表現十分不理想，為洋基出賽130場比賽，打擊三圍僅0.159/0.291/0.368，雖有25轟但三振率高達38.7%，低迷的表現也讓他在近期穩坐冷板凳，對比在去年被交易前在遊騎兵打出25轟、55分打點、打擊率0.223的成績及OPS 0.869的表現簡直判若兩人。

道奇因主力外野泰勒（Chris Taylor）仍在傷兵名單中，因此與洋基交易增添外野深度，也作為搶國民索托(Juan Soto)失敗後的B計畫，看上的是蓋洛擅打右投與出色的防守能力，當然也期待他能觸底反彈。

事實上蓋洛對於被交易心裡早就有底，日前接受紐約郵報訪問時對於長期低潮也表達心聲：「我經歷了很多逆境，我常常質疑自己信心受挫，目前我確實跌落谷底了，所以對我來說我只是試圖記住每位好的隊友並努力打球，不要做一些讓我後悔的蠢事，棒球是個艱難的遊戲，但會讓我更強大，因為沒多少人經歷過我所經歷的事。」

而洋基在此交易案中則補強了農場投手深度，拿到了一名23歲的右投畢特，他是在2020年被道奇在第二輪選中，官網評為道奇農場體系第15名新秀，本季在小聯盟2A出賽18場有16場先發，苦吞3場敗投、ERA 5.75，共51.2局投球送出88K及35次保送，球探報告指出他有高於聯盟平均的球種，未來若無法擔任先發仍會是很可靠的後援。