MLB／留下大谷翔平 天使還是賣走3主力

大谷翔平留在天使隊，一覺醒來卻少了三名隊友，天使隊進入大拍賣模式，一口氣送出外野手馬許（Brandon Marsh）、先發投手辛德賈德（Noah Syndergaard）及終結者伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）三名主力，辛德賈德還是原定的今天先發。

天使隊將馬許、辛德賈德都送往費城人隊，用馬許換來百大新秀第86名的捕手歐霍普（Logan O'Hoppe），辛德賈德交易案則是換來莫尼亞克（Mickey Moniak）、桑契斯（Jadiel Sanchez）兩名新秀。

左打的馬許今年有著10轟、14盜、2成39打擊率成績，防守能力更是優勢，也是費城人隊所需，對於自己被交易，馬許坦言有些意外，「但我還是會到新球隊繼續努力，這就是商業的一環。」

天使去年才以4年5800萬美元續約伊格列西亞斯，這位近年倚重的終結者在今年拿下16次救援成功，防禦率卻高達4.04，被交易到勇士隊，換來38歲投手查維茲（Jesse Chavez）、26歲的戴維森（Tucker Davidson），勇士隊也會吸收伊格列西亞斯剩餘合約。