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MLB／被交易直呼尷尬了⋯辛德賈德有「仇人」在費城人

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
天使隊將「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）交易至費城人隊。 美聯社
天使隊將「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）交易至費城人隊。 美聯社

天使隊將「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）交易至費城人隊，卻讓他想起一件尷尬往事，辛德賈德曾偷開費城人隊吉祥物「費納寶」的車，這筆帳還沒算完。

天使隊送出只簽一年合約的辛德賈德，跟費城人隊換來兩名新秀外野手，莫尼亞克（Mickey Moniak）、桑契斯（Jadiel Sanchez），莫尼亞克是2016年選秀狀元，但至今尚未打出成績，桑契斯還排不進費城人隊前30名新秀。

29歲的辛德賈德今年到天使隊尋求再起，15場先發投出5勝8敗、防禦率3.83的成績，得知被交易後，他說：「我很高興有機會到具有季後賽潛力的球隊比賽，這會是很興奮的路程。」

從大都會隊離開的辛德賈德如今又回到國聯東區，他也幽了自己一默說：「我現在沒辦法逃避紐約大都會隊的媒體了。」

辛德賈德的幽默不只如此，他還記得自己在2017年曾故意開走費納寶的車，整了一下這名吉祥物，如今兩人變成同隊，而費納寶更是以整球員著名，這仇恐怕不會不報，辛德賈德在自己推特上說：「好吧，尷尬了。」

辛德賈德 費城人 天使

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