MLB／教士派私人飛機迎來索托 宇宙打線成型

一筆6換2的交易案，讓教士隊終於爭取到國民少年強打索托（Juan Soto），明星賽沒搭到私人飛機的他，這次獲得教士隊私人飛機接送禮遇，將與塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、馬恰多（Manny Machado）組成「宇宙級」打線。

教士隊送出游擊手阿布姆斯（CJ Abrams）、左投戈爾（MacKenzie Gore）、前全壘打王沃特（Luke Voit），加上農場第一、百大新秀第21的哈索三世（Robert Hassell III）、農場第三、百大新秀第88的伍德（James Wood）以及農場第14的蘇山納（Jarlin Susana），從國民隊換來索托加上一壘手貝爾（Josh Bell）。

原本這筆交易教士隊要送出的主菜是荷斯莫（Eric Hosmer），但由於合約中不可交易條款包含國民隊，他也選擇執行，教士隊改將沃特列入，而荷斯莫後來仍被交易到紅襪隊。

索托今年參加明星賽時因國民隊未派出私人飛機接送而鬧上新聞版面，在教士隊確定爭取到他與貝爾加盟後，很乾脆地派出私人飛機，將兩人接回聖地牙哥。

教士隊除了補強索托外，另外也向紅人隊交易來今年敲出20轟的內野手德魯瑞（Brandon Drury），付出的代價是農場排名第6的新秀阿寇斯塔（Victor Acosta）。

索托的動向是今年大聯盟交易截止日前最受關注的消息，今年球季敲出21轟、打擊率2成46，前兩個球季打擊率都破3成，去年更獲得多打145次的四壞保送，光是23次的故意四壞保送就知道各隊對他的火力忌憚程度。