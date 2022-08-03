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MLB／拿未來換現在！ 教士梭哈搶下索托要他當奪冠拼圖

聯合新聞網／ 綜合報導
教士在交易大限前系搶下索托，期待他能成為奪冠拼圖。 美聯社
教士在交易大限前系搶下索托，期待他能成為奪冠拼圖。 美聯社

大聯盟交易大限本日正式截止，沸沸揚揚的國民索托（Juan Soto）交易案終於塵埃落定，最終教士送出多名潛力新秀搶下期待的奪冠拼圖，還向國民多要了重砲貝爾(Josh Bell)，這是一筆6換2的大型交易案。

據《Yahoo Sports》的報導，國民今日與教士進行了一筆2換6的大型交易，國民送出索托、貝爾，跟教士換取本季表現不俗的菜鳥投手戈爾（MacKenzie Gore）、游擊手阿布姆斯（CJ Abrams）、農場排名第1名百大新秀第21名的哈索三世（Robert Hassell III）、農場第3、百大新秀第88伍德(James Wood)以及農場排名第14名蘇沙納（Jarlin Susana）。而先前一度傳出一壘手荷斯莫（Eric Hosmer）也在包裹中，但他合約中有10隊被列入不可被交易名單，而國民就在其ㄧ，他最終行使交易否決前權拒絕前往華盛頓，經過協商後教士改送出前美聯全壘打王沃特(Luke Voit)才完成交易。

值得一提的是荷斯莫稍後還是被教士送至紅襪，並吃下未來3年剩餘薪資4600萬美元中的4400萬美元，等於紅襪幾乎沒花太多錢就拿到這位4屆金手套一壘手。

23歲的索托入選過2次明星賽與獲得過2次銀棒獎，而先前與國民延長合約談判破裂，因此球隊選擇開放各隊報價，本季出賽101場，繳出0.240/0.409/0.480的打擊三圍，外加21轟的好表現，加上年僅23歲、又還有2年半控制權，自然吸引多隊搶人，最終由教士得標，成為球團期待的奪冠拼圖，將與與馬恰多與即將復出的小塔提斯組成可怕的中心打線。

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