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MLB／以為棒球生涯要提早結束 楚奧特傷勢比預期中樂觀

聯合新聞網／ 綜合報導
天使球星楚奧特一度傳出肋骨傷勢影響到背部，很可能危害剩餘職業生涯，所幸今傳來好消息，楚奧特有望比預期還早歸隊。 美聯社
天使球星楚奧特一度傳出肋骨傷勢影響到背部，很可能危害剩餘職業生涯，所幸今傳來好消息，楚奧特有望比預期還早歸隊。 美聯社

天使「神鱒」楚奧特（Mike Trout）7月中因肋骨發炎進入傷兵名單，近日一度傳出肋骨傷勢影響到背部，很可能危害剩餘職業生涯，所幸今傳來好消息，楚奧特有望比預期還早歸隊。

天使隊官網今日報導指出，楚奧特在7月28日接受沃特金斯診斷，他今天笑著告訴當地媒體：「我還以為我的棒球生涯結束了，但現在情況已經改變到可以重返賽場的地步了。」

曾拿下3屆美聯MVP的楚奧特，上個賽季因右小腿傷勢整年只出賽36場，本季目前出賽79場，打擊率.270、24轟、51分打點，但他上個月又因背部不適進入傷兵名單，據隊醫初步評估結果，認為該傷勢非常「罕見」，有可能在接下來的球員生涯都要去處理。

不過天使官網今日報導指出，在經過美國知名脊椎專家沃特金斯（Robert Watkins）醫生診斷之後，楚奧特傷勢並非想像中嚴重，他現在已經可以進行慢跑、核心等訓練，預計幾天後能展開核心旋轉訓練，屆時再視狀況而定能否開始擊球練習。

楚奧特受訪時開心表示，「我一度以為我的棒球生涯要提早結束了，但現在情況已經樂觀到能重返賽場的地步了。對於一名棒球員來說背部傷勢很可怕，但能夠從像沃特金斯這麼專業的醫生口中，得知這麼棒到的消息真的讓人很振奮。」

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