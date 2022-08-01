MLB／天使菜鳥完美一局+無安打 兩紀錄同季誕生史上第3人

天使菜鳥左投德梅斯（Reid Detmers）今對上遊騎兵，在第二局投出「完美一局」，再加上他今年5月曾締造無安打比賽，德梅斯成為史上第3人，兩大紀錄同時在單一賽季誕生。

德梅斯此役掛帥先發，主投7局僅被擊出3安打、失2分含1分責失，並飆出生涯新高12次三振，可惜的是隊友也只打2分，因此退場時無關勝負，無緣拿下本季第4勝。不過他在第2局以最低9球數三振3打者投出完美一局。

這不但是大聯盟史上第109次出現完美一局，總共有99名投手達成此壯舉，還是天使隊史第3次有投手投出完美一局，前2人分別是1972年名人堂投手萊恩(Nolan Rylan)與2014年李察斯(Garrett Richards)。

值得一提的是，這也是遊騎兵本季第3次成為完美一局的「受害者」，前2次剛好皆發生在6月15日的同一場比賽，當時遭太空人分別兩名不同投手各投出一次。

22歲的德梅斯曾在本季投出天使隊史第12場無安打比賽，也是當時大聯盟本季第2場，前一次是大都會的投手接力無安打比賽，而德梅斯則是一人撐完全場，因此這讓他成為史上第三位能在單一賽季投出無安打比賽、完美一局的投手。

Reid Detmers recorded an immaculate inning 😳



He's the first pitcher in seven years with a no-hitter and an immaculate inning in the same season!



(via @MLB)pic.twitter.com/n9LuamtEV3 — SportsCenter (@SportsCenter) 2022年7月31日

過去除了名人堂投手柯法斯（Sandy Koufax）曾在1962、1963、1964年連三年締造該壯舉，另一位曾達成這項特殊紀錄的投手是日前加盟統一獅的「吹哨者」費爾斯（Mike Fiers)，他在2015年成寫下該里程碑。

賽後德梅斯表示：「我不知道有這紀錄，但真的很酷，我真的不知道該說什麼，那局我投球的感覺很好，能讓對手揮空好幾次。」