快訊

王鴻薇向台大檢舉余正煌涉抄襲 校方：確認受理本案

MLB／天使菜鳥完美一局+無安打 兩紀錄同季誕生史上第3人

聯合新聞網／ 綜合報導
德梅斯今投出「完美一局」，再加上今年5月曾締造無安打比賽，讓他成為史上第3人，兩大紀錄同時在單一賽季誕生。 美聯社
德梅斯今投出「完美一局」，再加上今年5月曾締造無安打比賽，讓他成為史上第3人，兩大紀錄同時在單一賽季誕生。 美聯社

天使菜鳥左投德梅斯（Reid Detmers）今對上遊騎兵，在第二局投出「完美一局」，再加上他今年5月曾締造無安打比賽，德梅斯成為史上第3人，兩大紀錄同時在單一賽季誕生。

德梅斯此役掛帥先發，主投7局僅被擊出3安打、失2分含1分責失，並飆出生涯新高12次三振，可惜的是隊友也只打2分，因此退場時無關勝負，無緣拿下本季第4勝。不過他在第2局以最低9球數三振3打者投出完美一局。

這不但是大聯盟史上第109次出現完美一局，總共有99名投手達成此壯舉，還是天使隊史第3次有投手投出完美一局，前2人分別是1972年名人堂投手萊恩(Nolan Rylan)與2014年李察斯(Garrett Richards)。

值得一提的是，這也是遊騎兵本季第3次成為完美一局的「受害者」，前2次剛好皆發生在6月15日的同一場比賽，當時遭太空人分別兩名不同投手各投出一次。

22歲的德梅斯曾在本季投出天使隊史第12場無安打比賽，也是當時大聯盟本季第2場，前一次是大都會的投手接力無安打比賽，而德梅斯則是一人撐完全場，因此這讓他成為史上第三位能在單一賽季投出無安打比賽、完美一局的投手。

過去除了名人堂投手柯法斯（Sandy Koufax）曾在1962、1963、1964年連三年締造該壯舉，另一位曾達成這項特殊紀錄的投手是日前加盟統一獅的「吹哨者」費爾斯（Mike Fiers)，他在2015年成寫下該里程碑。

賽後德梅斯表示：「我不知道有這紀錄，但真的很酷，我真的不知道該說什麼，那局我投球的感覺很好，能讓對手揮空好幾次。」

太空人

相關新聞

MLB／與前守護者隊友相擁 張育成：一日兄弟終身兄弟

光芒在主場展開與守護者三連戰的最後一役，張育成面對老東家今鎮守游擊大關，剛好前戰友守護者明星三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）有上壘機會，張育成不忘拉住他來個大擁抱。 26歲的張育成原先

MLB／沒人認為天使真心想交易大谷 教頭：沒參與那些事

距季中交易大限結束只剩2天，近期不斷傳出天使考慮交易日籍「二刀流」大谷翔平傳聞，包含大都會等球隊也有意爭取，天使代理總教練奈文(Phil Nevin)則表示，「為了我自己，我希望他能留下來。」

MLB／天使菜鳥完美一局+無安打 兩紀錄同季誕生史上第3人

天使菜鳥左投德梅斯（Reid Detmers）今對上遊騎兵，在第二局投出「完美一局」，再加上他今年5月曾締造無安打比賽，德梅斯成為史上第3人，兩大紀錄同時在單一賽季誕生。 德梅斯此役掛帥先發，主

MLB／以為棒球生涯要提早結束 楚奧特傷勢比預期中樂觀

天使「神鱒」楚奧特（Mike Trout）7月中因肋骨發炎進入傷兵名單，近日一度傳出肋骨傷勢影響到背部，很可能危害剩餘職業生涯，所幸今傳來好消息，楚奧特有望比預期還早歸隊。 天使隊官網今日報導指

MLB／今日戰績表 大都會林多3安猛打助隊擊敗馬林魚拉出6連勝

MLB今日戰績表 老虎 1：4 藍鳥 響尾蛇 0：4 勇士 皇家 8：6 洋基 釀酒人 2：7 紅襪 費城人 8：2 海盜 紅雀 5：0 國民 金鶯 2：3 紅人 守護者 5：3

MiLB／陳柏毓1A繳先發代表作 鄭宗哲同場贊助長打

旅美匹茲堡海盜隊小聯盟1A台灣好投手陳柏毓、野手鄭宗哲今天同場先發，陳柏毓先發7局僅被敲出1支安打、無失分，表現亮眼，鄭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。