MLB／沒人認為天使真心想交易大谷 教頭：沒參與那些事

距季中交易大限結束只剩2天，近期不斷傳出天使考慮交易日籍「二刀流」大谷翔平傳聞，包含大都會等球隊也有意爭取，天使代理總教練奈文(Phil Nevin)則表示，「為了我自己，我希望他能留下來。」

天使與遊騎兵今展開四連戰最終戰，前三戰打完天使以1勝2敗處於劣勢，此役球星大谷翔平擔任第二棒、指定打擊先發出戰，2支安打外加2次保送表現，讓他4打席全都上壘，不過天使牛棚在9上崩盤，一局失3分讓比分從平手遭超前，最終便以2：5吞下敗仗。

大谷翔平將在2023年成為自由球員，由於天使近幾年戰績不佳，外界猜測大谷翔平未必會想再續留天使，隨著今年交易大限日漸逼進，天使先前有聽取各隊報價，包含水手、大都會等球隊皆表示相當感興趣。

不過根據紐約媒體《SNY》報導，大都會球團不認為天使是真心想在交易大限前送走大谷，若他們真的有意願，大都會一定會出手網羅，目前球團比較希望能在今年休賽期間再嘗試談這筆交易，「有可能獲得大谷的話，大都會當然會展現興趣，要注意今年季後的發展。」

外媒普遍也認為今年要看到大谷翔平披上別隊戰袍機率不高，雖然也不排出出現「閃電交易」的可能性，對此天使代理總教練奈文只表示自己並未參與任何交易決策，並笑說，「為了我自己，我希望他能留下來。」