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MiLB／陳柏毓1A繳先發代表作 鄭宗哲同場贊助長打

中央社／ 台北1日電
陳柏毓先發7局僅被敲出1支安打、無失分，表現亮眼，堪稱1A代表作。 擷圖自推特
陳柏毓先發7局僅被敲出1支安打、無失分，表現亮眼，堪稱1A代表作。 擷圖自推特

旅美匹茲堡海盜隊小聯盟1A台灣好投手陳柏毓、野手鄭宗哲今天同場先發，陳柏毓先發7局僅被敲出1支安打、無失分，表現亮眼，鄭宗哲有長打，海盜隊拿勝，陳柏毓拿下本季第3勝。

旅美匹茲堡海盜隊投手陳柏毓本季小聯盟1A出發，近期表現漸入佳境，今天對底特律老虎隊1A先發，投出目前為主本季最佳先發內容。

陳柏毓今天開賽連抓12個出局數，直到5局面對首名打者投出觸身球保送， 才讓對手首度上到壘包，接著被敲安打，但即時回穩，依序讓打者敲出左外野方向飛球、製造雙殺化解危機。

陳柏毓6局再投出四壞保送，但力守不失分，7局隊友守備有狀況，首名打者靠著失誤上壘，但接著製造雙殺，再讓打者敲出三壘方向滾地球出局，完成投球任務。

海盜隊台灣野手鄭宗哲今天先發打1棒、守二壘，首局吞下三振，3局敲出左外野方向飛球出局，5局敲出本季第14支二壘打，6局再吞下三振，今天總計4打數敲出1支長打、連4場出賽敲安，賽後打擊率2成41。

陳柏毓今天總計用72球投7局，僅被敲出1支安打，投出5次三振、無失分，優質先發幫助球隊以5比1拿下勝利，陳柏毓拿下本季第3勝。

陳柏毓 海盜 鄭宗哲

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