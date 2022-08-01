快訊

林智堅原創資料藏手機號碼 直播中撥通「真的接起」兩人嚇傻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／與前守護者隊友相擁 張育成：一日兄弟終身兄弟

聯合新聞網／ 綜合報導
張育成面對老東家守護者，比賽中和前戰友拉米瑞茲來個大擁抱。 截圖自影片
張育成面對老東家守護者，比賽中和前戰友拉米瑞茲來個大擁抱。 截圖自影片

光芒在主場展開與守護者三連戰的最後一役，張育成面對老東家今鎮守游擊大關，剛好前戰友守護者明星三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）有上壘機會，張育成不忘拉住他來個大擁抱。

26歲的張育成原先在守護者體系待了8年，本季先後遭守護者、匹茲堡海盜隊指定讓渡（DFA），直到上個月才被光芒從海盜讓渡名單挑走他。披上光芒戰袍後張育成打擊手感回溫，出賽12場，31打數敲出10支安打，包括2支二壘安打，貢獻3分打點，打擊率從1成35升至本季最高的2成05，接近生涯平均值。

上星期六光芒在主場迎戰守護者，首役張育成先發守游擊，3打數敲出2支安打，昨日張育成未上陣，今天再次重返游擊防區，2打數敲出1支安打並跑回1分。張育成連3戰有安打為本季最長紀錄，賽季打擊率突破2成。

此役第二局結束時，鏡頭捕捉到在壘上的拉米瑞茲退場前不忘和張育成相互用抱，張育成賽後在推特上也轉發這段影片，寫下「一日兄弟終身兄弟。」底下也有不少守護者球迷回應，「想念你」、「還是支持你！希望你不要對我們下重手」、「你是我最愛的球員之一，祝福你。」

連戰

相關新聞

MLB／張育成對老東家再敲安 連3戰有安打本季最長

效力美國職棒大聯盟MLB坦帕灣光芒的張育成今天先發迎戰老東家克里夫蘭守護者隊，2打數敲出1支安打並跑回1分。張育成連3戰...

MLB／與前守護者隊友相擁 張育成：一日兄弟終身兄弟

光芒在主場展開與守護者三連戰的最後一役，張育成面對老東家今鎮守游擊大關，剛好前戰友守護者明星三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）有上壘機會，張育成不忘拉住他來個大擁抱。 26歲的張育成原先

MLB／賈吉42轟不敢想紀錄：球季結束再來聊

在「法官」賈吉本季第42轟加持下，洋基隊昨天以8：2擊敗皇家隊，賈吉超越1928年的貝比魯斯，成為隊史7月結束前最多轟的...

MLB／從一竅不通到侃侃而談 洋基托瑞斯分享學英文經驗

25歲的洋基隊委內瑞拉籍二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）日前分享，自己憑著堅持到底的毅力，從17歲時完全不會說英文到現在能獨自受訪、對著鏡頭侃侃而談的學英語心路歷程。

MLB／筒香嘉智取代張育成 本季表現卻遭糕得嚇人

我國旅美好手張育成在本月1日遭海盜DFA，守備位置與他重疊的日本重砲筒香嘉智也在幾天後從傷兵名單復出，不過筒香本季表現相當不理想，美國媒體還報導，就連球界公認近年來最糟糕的金鶯隊重砲戴維斯（Chris Davis）2018年的成績都比他好。

MLB／大谷逆轉轟又被超前 天使二度逆轉秀中止2連敗

日籍好手大谷翔平逆轉三分砲點燃希望，雖然火苗一度熄滅，但天使隊不只靠大谷，8局下在大谷被敬遠保送後，仍製造5分大局再次逆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。