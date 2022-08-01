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MLB／與前守護者隊友相擁 張育成：一日兄弟終身兄弟
光芒在主場展開與守護者三連戰的最後一役，張育成面對老東家今鎮守游擊大關，剛好前戰友守護者明星三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）有上壘機會，張育成不忘拉住他來個大擁抱。
26歲的張育成原先在守護者體系待了8年，本季先後遭守護者、匹茲堡海盜隊指定讓渡（DFA），直到上個月才被光芒從海盜讓渡名單挑走他。披上光芒戰袍後張育成打擊手感回溫，出賽12場，31打數敲出10支安打，包括2支二壘安打，貢獻3分打點，打擊率從1成35升至本季最高的2成05，接近生涯平均值。
上星期六光芒在主場迎戰守護者，首役張育成先發守游擊，3打數敲出2支安打，昨日張育成未上陣，今天再次重返游擊防區，2打數敲出1支安打並跑回1分。張育成連3戰有安打為本季最長紀錄，賽季打擊率突破2成。
此役第二局結束時，鏡頭捕捉到在壘上的拉米瑞茲退場前不忘和張育成相互用抱，張育成賽後在推特上也轉發這段影片，寫下「一日兄弟終身兄弟。」底下也有不少守護者球迷回應，「想念你」、「還是支持你！希望你不要對我們下重手」、「你是我最愛的球員之一，祝福你。」
Once my brother always my brother🙏🙌🏽 https://t.co/4Ti6IdFuls— Yu Chang 張育成 (@YutheSouljaBoy) 2022年7月31日
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