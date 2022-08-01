快訊

波洛西將來台？ 最可能排在馬來西亞後「這天」

費半低點漲幅22% 美股利空不跌熊市結束了？

給所有人的中國史：如何從世界脈絡理解「中華」？

MLB／張育成對老東家再敲安 連3戰有安打本季最長

中央社／ 紐約31日專電
光芒隊台將張育成今天先發迎戰老東家克里夫蘭守護者隊，2打數敲出1支安打並跑回1分。美聯社
光芒隊台將張育成今天先發迎戰老東家克里夫蘭守護者隊，2打數敲出1支安打並跑回1分。美聯社

效力美國職棒大聯盟MLB坦帕灣光芒張育成今天先發迎戰老東家克里夫蘭守護者隊，2打數敲出1支安打並跑回1分。張育成連3戰有安打為本季最長紀錄，賽季打擊率突破2成。

光芒29日在主場展開與守護者三連戰，首役張育成先發守游擊，3打數敲出2支安打；30日張育成未上陣；系列賽最後一戰，張育成擔任先發第7棒，鎮守游擊大關。

守護者2局上進帳3分，光芒隨即反攻，2局下首名打者巴瑞德斯（Isaac Paredes）擊出二壘安打進占得點圈，在張育成打擊時趁對方投手暴投、捕手暴傳三壘一口氣跑回本壘，替球隊扳回一城。

張育成隨後選到四壞保送上壘，靠隊友奎恩（Roman Quinn）二壘安打攻占三壘，最後趁崔志萬敲出一壘方向滾地球跑回本壘，光芒再下一城。

光芒4局下攻勢再起，巴瑞德斯擊出二壘安打後，張育成以推打將一記外角球擊成右外野平飛安打，形成無人出局一、三壘有人局面。光芒這半局最後靠崔志萬高飛犧牲打再拿一分，追平比數。

張育成6局下揮出三壘方向滾地球遭刺殺，這是他此役最後一個打席。8局下光芒教練團換下張育成，由瑞利（Luke Raley）代打。

守護者此役靠著5局上海吉斯（Austin Hedges）在兩人出局且滿壘時敲出適時安打，攻下關鍵2分，終場5比3贏球，以2勝1敗拿下系列賽。

26歲的張育成本季先後遭守護者、匹茲堡海盜隊指定讓渡（DFA），光芒7月5日從海盜讓渡名單挑走他。這段期間，張育成與華爾斯（Taylor Walls）等隊友輪流填補主將佛朗哥（Wander Franco）右手腕受傷後留下的游擊守備空缺。

張育成披上光芒戰袍後打擊手感回溫，出賽12場，31打數敲出10支安打，包括2支二壘安打，貢獻3分打點，打擊率從1成35升至本季最高的2成05，接近生涯平均值。

張育成本季轉隊前在守護者體系待了8年，賽後在社群媒體推特（Twitter）轉貼守護者轉播單位放上他與前隊友拉米雷斯（Jose Ramirez）在場上短暫擁抱的畫面，並寫道：「一日兄弟，終身兄弟。」

張育成 光芒

延伸閱讀

MLB／筒香嘉智取代張育成 本季表現卻遭糕得嚇人

MLB／張育成對前東家敲雙安 光芒敗給拉米瑞茲2分砲

MLB／張育成回先發敲安還有美技 被讚「解讀很好」

峰迴路轉的今年第三站 張育成努力放出光芒

相關新聞

MLB／「法官」42轟 不敢看紀錄

在「法官」賈吉本季第42轟加持下，洋基隊昨天以8：2擊敗皇家隊，賈吉超越1928年的貝比魯斯，成為隊史7月結束前最多轟的...

MLB／從一竅不通到侃侃而談 洋基托瑞斯分享學英文經驗

25歲的洋基隊委內瑞拉籍二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）日前分享，自己憑著堅持到底的毅力，從17歲時完全不會說英文到現在能獨自受訪、對著鏡頭侃侃而談的學英語心路歷程。

MLB／筒香嘉智取代張育成 本季表現卻遭糕得嚇人

我國旅美好手張育成在本月1日遭海盜DFA，守備位置與他重疊的日本重砲筒香嘉智也在幾天後從傷兵名單復出，不過筒香本季表現相當不理想，美國媒體還報導，就連球界公認近年來最糟糕的金鶯隊重砲戴維斯（Chris Davis）2018年的成績都比他好。

MLB／大谷逆轉轟又被超前 天使二度逆轉秀中止2連敗

日籍好手大谷翔平逆轉三分砲點燃希望，雖然火苗一度熄滅，但天使隊不只靠大谷，8局下在大谷被敬遠保送後，仍製造5分大局再次逆...

MLB／「是我不夠好」打擊率不到2成 洋基重砲即將走人？

大聯盟季中交易大限將至，隨著洋基日前交易來明星外野手班寧坦迪（Andrew Benintendi），本季打得掙扎的重砲外野手蓋洛（Joey Gallo）離開洋基的日子可能不遠了，美媒《The Athletic》近日則撰文道出他的心聲。

MLB／超速42轟破貝比魯斯紀錄 單季61轟賈吉還不敢看

洋基今天以8：2擊敗皇家隊，收下3連勝，「法官」賈吉（Aaron Judge）本季第42轟也出爐，超越1928年的貝比魯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。