MLB／張育成對老東家再敲安 連3戰有安打本季最長

效力美國職棒大聯盟MLB坦帕灣光芒的張育成今天先發迎戰老東家克里夫蘭守護者隊，2打數敲出1支安打並跑回1分。張育成連3戰有安打為本季最長紀錄，賽季打擊率突破2成。

光芒29日在主場展開與守護者三連戰，首役張育成先發守游擊，3打數敲出2支安打；30日張育成未上陣；系列賽最後一戰，張育成擔任先發第7棒，鎮守游擊大關。

守護者2局上進帳3分，光芒隨即反攻，2局下首名打者巴瑞德斯（Isaac Paredes）擊出二壘安打進占得點圈，在張育成打擊時趁對方投手暴投、捕手暴傳三壘一口氣跑回本壘，替球隊扳回一城。

張育成隨後選到四壞保送上壘，靠隊友奎恩（Roman Quinn）二壘安打攻占三壘，最後趁崔志萬敲出一壘方向滾地球跑回本壘，光芒再下一城。

光芒4局下攻勢再起，巴瑞德斯擊出二壘安打後，張育成以推打將一記外角球擊成右外野平飛安打，形成無人出局一、三壘有人局面。光芒這半局最後靠崔志萬高飛犧牲打再拿一分，追平比數。

張育成6局下揮出三壘方向滾地球遭刺殺，這是他此役最後一個打席。8局下光芒教練團換下張育成，由瑞利（Luke Raley）代打。

守護者此役靠著5局上海吉斯（Austin Hedges）在兩人出局且滿壘時敲出適時安打，攻下關鍵2分，終場5比3贏球，以2勝1敗拿下系列賽。

26歲的張育成本季先後遭守護者、匹茲堡海盜隊指定讓渡（DFA），光芒7月5日從海盜讓渡名單挑走他。這段期間，張育成與華爾斯（Taylor Walls）等隊友輪流填補主將佛朗哥（Wander Franco）右手腕受傷後留下的游擊守備空缺。

張育成披上光芒戰袍後打擊手感回溫，出賽12場，31打數敲出10支安打，包括2支二壘安打，貢獻3分打點，打擊率從1成35升至本季最高的2成05，接近生涯平均值。

張育成本季轉隊前在守護者體系待了8年，賽後在社群媒體推特（Twitter）轉貼守護者轉播單位放上他與前隊友拉米雷斯（Jose Ramirez）在場上短暫擁抱的畫面，並寫道：「一日兄弟，終身兄弟。」