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MLB／從一竅不通到侃侃而談 洋基托瑞斯分享學英文經驗

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基隊二壘手托瑞斯。 美聯社
洋基隊二壘手托瑞斯。 美聯社

25歲的洋基委內瑞拉籍二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）日前分享，自己憑著堅持到底的毅力，從17歲時完全不會說英文到現在能獨自受訪、對著鏡頭侃侃而談的學英語心路歷程。

推特帳號MLB Players Media分享，托瑞斯用從不輕言放棄的態度學習英文，影片中提到，他17歲時碰上媒體採訪，但他當時非常害怕，因為自己完全不會講英文，這也促使他下定決心學好英文，好讓自己能對著麥克風侃侃而談。

「我常常去餐廳、賣場，也看很多很多英文電影，我的第一個目標是能夠獨自接受採訪。」托瑞斯談到自己學英文的方法，皇天不復苦心人，他不僅做到了在受訪時以英文對答如流，也在2018年4月22日迎來大聯盟生涯初登場、兩度入選全明星賽，成為父母的驕傲。

回想起過去不會說英文的自己，托瑞斯認為這只是段過程，沒什麼好難為情的，「我只是每天都嘗試、努力，我想現在我做到了。」

委內瑞拉 洋基 Gleyber Torres 大聯盟

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