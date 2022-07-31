MLB／筒香嘉智取代張育成 本季表現卻遭糕得嚇人

我國旅美好手張育成在本月1日遭海盜DFA，守備位置與他重疊的日本重砲筒香嘉智也在幾天後從傷兵名單復出，不過筒香本季表現相當不理想，美國媒體還報導，就連球界公認近年來最糟糕的金鶯隊重砲戴維斯（Chris Davis）2018年的成績都比他好。

筒香嘉智去年因成績不佳接連被光芒、道奇釋出，8月份來到海盜重獲新生，43場出賽敲8轟、OPS達.883，季後獲得其他球團青睞，但最後他仍選擇繼續留在海盜，並與球隊簽下1年400萬美元合約。

筒香嘉智在本月6日復出前曾因背傷缺席6週，本季出賽49場，打擊率僅.168、OPS.478，另有2轟和18分打點，吞下49K。昨天（30日）的比賽他4打數苦吞3K，其中1次3球三振、2次4球三振，今天則未獲出賽機會，單月打擊三圍.151/.167/.170。

美媒《FANSIDED》指出，自1947年整合棒球以來，海盜隊史單季至少150打席以上、OPS 低於.500的球員只有8人，筒香嘉智就是其中之一，他同時也是1947年以來單季至少150打席的打者中，史上打擊成績最差第68名。此外，美媒也指出，他的長打火力退步得嚇人，本季他的純長打率僅.062， 2020年剛來到大聯盟時他的純長打率還接近.200，2021年賽季也在海盜打出8轟。

反觀在7月初被海盜釋出、加盟光芒後表現止跌回升的張育成，29打數敲出9支安打，單月打擊率.310、OPS.689，顯然比筒香好上不少。