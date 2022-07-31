MLB／大谷逆轉轟又被超前 天使二度逆轉秀中止2連敗

日籍好手大谷翔平逆轉三分砲點燃希望，雖然火苗一度熄滅，但天使隊不只靠大谷，8局下在大谷被敬遠保送後，仍製造5分大局再次逆轉，最終以9：7擊敗遊騎兵隊，中止2連敗。

大谷翔平今天擔任先發第1棒、指定打擊，面對0：2落後，大谷翔平在3局下面對無人出局一、二壘有人，一棒把球轟出全壘打牆，從歐陶（Glenn Otto）手中轟出的三分逆轉砲，讓天使主場氣氛為之沸騰。

只不過氣氛很快又冷了下來，4局上天使隊先發投手希爾賽（Chase Silseth）挨了塞米恩（Marcus Semien）一發三分砲，又以3：5落後；天使隊雖然在5局下追回1分，不過6局上遊騎兵隊維羅里亞（Meibrys Viloria ）的兩分砲又拉開。

4：7落後進入8局下，弗萊契（David Fletcher）在1出局一、二壘有人時敲出二壘打，吹響反攻號角，2出局後輪到大谷打擊，遊騎兵故意四壞保送，結果下一棒瓦德（Taylor Ward）也選到保送形成滿壘，遊騎兵投手暴投送上追平分，瑞吉福（Luis Rengifo）再敲出二壘打，送回2分逆轉超前。

天使隊守住2分領先拿下勝利，大谷翔平今天成績是4打數1安打、3分打點、2得分，本季第22轟出爐外，也獲得第10次的故意四壞保送，賽後打擊率為2成51。