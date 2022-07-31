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MLB／超速42轟破貝比魯斯紀錄 單季61轟賈吉還不敢看

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
賈吉（Aaron Judge）。 路透社
賈吉（Aaron Judge）。 路透社

洋基今天以8：2擊敗皇家隊，收下3連勝，「法官」賈吉（Aaron Judge）本季第42轟也出爐，超越1928年的貝比魯斯（Babe Ruth）紀錄，成為隊史7月結束前最多轟的球員，距離聯盟紀錄還差3轟，但只剩1場比賽額度。

賈吉是在此役的2局下敲出兩分砲，在7月結束前累積42轟與1998年的索沙（Sammy Sosa）並列大聯盟史上第三多，前兩人是2001年邦茲（Barry Bonds）與1998年麥奎爾（Mark McGwire）的45轟。

賈吉此役在2局下揮出右外野兩分砲，這是他今年第42發全壘打，超越1928年的貝比魯斯（Babe Ruth），成為隊史進入8月份前最多轟的洋基選手。

這一轟也讓賈吉生涯累積達200轟，僅花了671場是史上第二快，第一名是前費城人隊重砲哈沃德（Ryan Howard），紙花658場就敲出200轟。

「這很棒。」談到達標生涯200轟時賈吉說：「這需要許多努力，加上許多人的幫助，才能達到這個里程碑，很開心能夠完成，特別是我們贏球，繼續衝下去吧。」

賈吉昨天才敲出雙響砲，近期連趕進度，14戰敲出了12轟，照目前進度，球季結束時有機會敲出67轟，超越馬里斯（Roger Maris）保有的61轟美聯單季全壘打紀錄。

「還不能去看這些紀錄。」賈吉表示：「我還要繼續努力、保持謙遜，盡一切努力去幫助球隊，等到球季結束，我們再來聊完成了什麼。」

賈吉 洋基

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