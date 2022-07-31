MLB／「是我不夠好」打擊率不到2成 洋基重砲即將走人？

大聯盟季中交易大限將至，隨著洋基日前交易來明星外野手班寧坦迪（Andrew Benintendi），本季打得掙扎的重砲外野手蓋洛（Joey Gallo）離開洋基的日子可能不遠了，美媒《The Athletic》近日則撰文道出他的心聲。

蓋洛本季至今出賽81場，敲出12轟、打擊三圍是慘澹的.159/.282/.339，他也已從先發淪落至板凳，他似乎也已做好離開洋基的心理準備：「每當我看到洋基隊的帽子和球衣，我都得明白一點，那就是我在洋基隊打得不好，我希望我不是這樣的。」

蓋洛的攻守特性洋基應該再了解不過了：防守優異、很會打全壘打、但也容易吞K。本季他的觸球率（Contact rate）和被三振率相較往年其實沒有太大落差，不過紮實擊球率和整體擊球初速都明顯下降，這也解釋了為何他本季成績如此糟糕。

蓋洛這種典型的TTO（Three True Outcomes，只有三振、保送和全壘打3種打擊結果），就如同大家口中的「電風扇」，如果他無法將球打得紮實、發揮「怪力」，他就會變成一個打擊率很低的差勁打者。

談起自己低迷的狀況，蓋洛說：「當我看到數字時，我感覺我打得比那更好。有時候你犯了一點點錯誤，接著你開始每天都這樣做，它成了你沒注意到的習慣。我只是感覺，有些事情已經脫離我的節奏，也失控了。」

蓋洛說起在紐約打球的感受，自己會想要讓粉絲高興、也為自己感到驕傲，所以當他不斷因為打不好而收到粉絲的負面回應時，儘管可以理解，但心情仍很難熬。蓋洛知道，自己從粉絲身上所獲得的回饋，並不是他所期待的，他試圖讓自己變得更好，但卻不如預期，蓋洛洩氣地說道：「是我不夠好。我感覺很糟...我打得不好、沒有符合期待，這些東西是我難以下嚥的藥丸。」

身為總教練的布恩（Aaron Boone）如何看待蓋洛的狀況呢？他回應：「我覺得這有點像是多重因素加起來的結果，我想他試著在機制上做些調整，但不一定完全適合他，我也認為，他因為表現掙扎在這裡承受了很大的壓力。」