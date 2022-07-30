MLB／今日戰績表 大谷連兩戰0安天使又輸了
MLB今日戰績表
金鶯 6:2 紅人
大都會 6:4 馬林魚
皇家 5:11 洋基
費城人 4:2(10局) 海盜
紅雀 6:2 國民
老虎 4:2 藍鳥
守護者 4:1 光芒
釀酒人 4:1 紅襪
響尾蛇 2:5 勇士
運動家 7:3 白襪
水手 1:11 太空人
道奇 5:4 洛磯
遊騎兵 7:2 天使
雙城 1:10 教士
小熊 4:2 巨人
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:10 守護者 vs. 光芒
02:05 皇家 vs. 洋基
03:07 老虎 vs. 藍鳥
04:10 釀酒人 vs. 紅襪
06:10 大都會 vs. 馬林魚
06:40 金鶯 vs. 紅人
07:10 水手 vs. 太空人(華視)
07:15 運動家 vs. 白襪
07:15 紅雀 vs. 國民
07:15 費城人 vs. 海盜
07:15 雙城 vs. 教士
07:20 響尾蛇 vs. 勇士
08:10 道奇 vs. 洛磯
09:05 小熊 vs. 巨人
09:07 遊騎兵 vs. 天使(愛爾達體育1台)
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