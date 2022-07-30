快訊

林智堅論文門延燒 台大校長遴選人郭大維「17字」回應

連日高溫何時解除口罩令？ 莊人祥曝解封腳步要看2件事

痛批綠營集體瘋狂 邱顯智：蔡總統、蘇揆、鄭文燦全進抄襲國家隊

MLB／今日戰績表 大谷連兩戰0安天使又輸了

聯合新聞網／ 整理
大谷連兩日沒敲安，天使也以2：7連兩戰不敵遊騎兵。 美聯社
大谷連兩日沒敲安，天使也以2：7連兩戰不敵遊騎兵。 美聯社

MLB今日戰績表

金鶯 6:2 紅人

大都會 6:4 馬林魚

皇家 5:11 洋基

費城人 4:2(10局) 海盜

紅雀 6:2 國民

老虎 4:2 藍鳥

守護者 4:1 光芒

釀酒人 4:1 紅襪

響尾 2:5 勇士

運動家 7:3 白襪

水手 1:11 太空人

道奇 5:4 洛磯

遊騎兵 7:2 天使

雙城 1:10 教士

小熊 4:2 巨人

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:10 守護者 vs. 光芒

02:05 皇家 vs. 洋基

03:07 老虎 vs. 藍鳥

04:10 釀酒人 vs. 紅襪

06:10 大都會 vs. 馬林魚

06:40 金鶯 vs. 紅人

07:10 水手 vs. 太空人(華視)

07:15 運動家 vs. 白襪

07:15 紅雀 vs. 國民

07:15 費城人 vs. 海盜

07:15 雙城 vs. 教士

07:20 響尾蛇 vs. 勇士

08:10 道奇 vs. 洛磯

09:05 小熊 vs. 巨人

09:07 遊騎兵 vs. 天使(愛爾達體育1台)

球隊戰績表

太空人 華視 體育

相關新聞

MLB／張育成對前東家敲雙安 光芒敗給拉米瑞茲2分砲

光芒隊台將張育成今天重回先發，對手就是老東家守護者隊，馬上繳出3支2的表現，然而球隊整體攻勢熄火，以1：4輸給守護者隊，...

MiLB／K功一起升級 林昱珉1A首戰5局飆9K

台灣年輕好手林昱珉日前升上響尾蛇隊1A，與陳聖平當隊友，今天首次登板，先發5局飆出9次三振，沒有掉分，把新人聯盟的三振功...

MLB／賈吉單場雙響砲搶下41轟 追平貝比魯斯紀錄

洋基隊重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）持續推升本季開轟數至41發，今天對皇家隊單場雙響砲，3局2分砲加上8局滿...

MLB／技壓去年塞揚 39歲韋蘭德奪14勝領跑全聯盟

太空人隊39歲王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）本季又回到塞揚獎討論中，今天他以先發7.2局失1分的好投...

MLB／水手為了季後賽拚了！ 用4名潛力新秀搶下紅人王牌

目前在美聯外卡暫居第二的水手在今日傳出重磅交易，用4名超級新秀搶到紅人王牌卡斯提歐（Luis Castillo），為了終結連20年無緣季後賽的北美職業運動最慘紀錄真的「梭哈」了！ 據《ESPN》

MLB／比中指成迷因 小熊教頭道歉：不希望有小孩模仿我

小熊隊昨日以2：4不敵巨人中斷6連勝，但總教練羅斯(David Ross)卻成為比賽焦點，原因是他在比賽中被轉播單位拍到用雙手比出中指，此動作立即成為網路上各種迷因梗圖，而他也在本日公開道歉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。