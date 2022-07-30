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MLB／馬斯葛洛夫證明自己值更多錢 與教士簽5年1億美元大約

聯合新聞網／ 綜合報導
馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）與教士簽下5年1億美元延長合約。 路透社
馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）與教士簽下5年1億美元延長合約。 路透社

教士今日確定與本季大爆發的先發投手馬斯葛洛夫（Joe Musgrove），簽下一筆為期5年1億美元的延長合約，靠著好表現為自己掙到一紙大約。

馬斯葛洛夫於2011年被藍鳥隊選中，隨即在隔年被交易至太空人隊，並在2016年迎來大聯盟初登板，雖然當年與球隊一起奪下世界大賽冠軍，但由於爆出「偷暗號事件」成績飽受爭議，2018年成為太空人換來海盜王牌柯爾(Gerrit Cole)的包裹之一，一直到去年海盜與教士、大都會進行三方交易，馬斯葛洛夫才得以回到家鄉球隊效力。

據大聯盟官網透露，馬斯葛洛夫自小就是教士球迷，回到家鄉後他也不負眾望於去年4月投出球隊第一場的無安打比賽，去年繳出11勝9敗，防禦率3.18的佳績，而教士在休賽季一度提出8年8800萬美元長約想綁人，但遭到他拒絕，並在本季大爆發，先發17場拿下8勝3敗，防禦率2.63、WHIP 0.99，開季連續投出12場優質先發，一度是塞揚熱門人選，入選生涯首次明星賽，讓教士加碼祭出5年1億美元大約，這回終於點頭，也成功為自己加薪。

太空人

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