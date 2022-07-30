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MLB／技壓去年塞揚 39歲韋蘭德奪14勝領跑全聯盟

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
韋蘭德投完退場時獲得觀眾起立鼓掌致意，他也脫帽回禮。 美聯社
韋蘭德投完退場時獲得觀眾起立鼓掌致意，他也脫帽回禮。 美聯社

太空人隊39歲王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）本季又回到塞揚獎討論中，今天他以先發7.2局失1分的好投，率領球隊以11：1擊敗水手隊，收下14勝繼續維持聯盟勝投王的頭銜。

韋蘭德今天7.2局的投球中被敲了5支安打，另有5次三振，前7局無失分的表現到8局上才被溫克（Jesse Winker）、羅德里奎茲（Julio Rodriguez）的2支二壘打而破功，不過本季防禦率下修到1.81。

太空人隊教頭貝克（Dusty Baker）解析韋蘭德今天的好投，「沒有太多三振，但能夠讓他們失去平衡，他掌握一切，我們也給了一些分數支持，投手獲得大量分數支持時要保持專注不容易，但他很專注，就像是比賽還是0：0的樣子在投球。」

太空人隊今天掃出15支安打，狄亞茲（Aledmys Diaz）單場雙響砲貢獻2分打點，6局下艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）敲出本季第30轟，杜朋（Mauricio Dubon）也開砲。

韋蘭德投完退場時獲得觀眾起立鼓掌致意，他也脫帽回禮，「這真是太棒了，球迷很不可思議，他們對你有這樣的感受真的很特別，滿滿的人潮，很開心在他們面球獻技。」

去年美聯塞揚獎得主、水手隊先發投手瑞伊（Robbie Ray）今天則是僅投2.2局就退場，被敲5支安打，包括1轟，失掉4分，苦吞本季第8敗（8勝），防禦率4.11。

韋蘭德 塞揚獎

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