MLB／水手為了季後賽拚了！ 用4名潛力新秀搶下紅人王牌

目前在美聯外卡暫居第二的水手在今日傳出重磅交易，用4名超級新秀搶到紅人王牌卡斯提歐（Luis Castillo），為了終結連20年無緣季後賽的北美職業運動最慘紀錄真的「梭哈」了！

據《ESPN》報導，水手隊宣布以農場第一大物游擊手馬提（Noelvi Marte）、第3號新秀阿洛尤（Edwin Arroyo）、第5號新秀右投史圖特（Levi Stoudt）、以及投手摩爾（Andrew Moore），共4位潛力新秀換取紅人隊王牌投手卡斯提歐，並立即在官網推特發布消息。這位交易大限前最炙手可熱的頭號目標曾吸引多隊競逐，包含洋基、藍鳥都想搶人，不過最由水手用3名農場排名前五的新秀「梭哈」得標，有趣的是他轉隊首戰預計就要先發對戰一度是他下家熱門的洋基。

Adding another ace.



We’ve acquired All-Star RHP Luis Castillo from the Reds in exchange for IF Noelvi Marte, IF Edwin Arroyo, RHP Levi Stoudt and RHP Andrew Moore.



📰 https://t.co/TEwvYUG1uP pic.twitter.com/6H2KXbbpFc — Seattle Mariners (@Mariners) 2022年7月30日

29歲的卡斯提歐本季先發14場比賽，成績為4勝4負、防禦率2.86、 WHIP 1.07，生涯ERA則來到3.62，而合約方面則要到明年才會結束，雖然去年僅拿下8勝16敗的成績，但絲毫未影響他的交易價值，本季他也一甩陰霾用行動證明，依然是球隊的當家王牌，而他也將在本季剩餘比賽，幫助水手隊終結不名譽紀錄衝擊季後賽。