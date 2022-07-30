MLB／賈吉單場雙響砲搶下41轟 追平貝比魯斯紀錄

洋基隊重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）持續推升本季開轟數至41發，今天對皇家隊單場雙響砲，3局2分砲加上8局滿貫彈，幫助洋基隊以11：5擊敗皇家隊，也成為洋基隊史第二位能在7月底前達成單季41轟的選手。

洋基在1局下由瑞佐（Anthony Rizzo）陽春砲先得分，3局下賈吉再補上2分砲，將比數拉開到3：0，也是個人本季第40轟。

40-piece. @TheJudge44 🔥 pic.twitter.com/34JArYiyZp — New York Yankees (@Yankees) 2022年7月30日

賈吉成為洋基隊史第三位在7月底前，擊出第40轟的選手。前兩人是1928年貝比魯斯（Babe Ruth）的41轟、1961年馬里斯（Roger Maris）的40轟。

大聯盟7月底前最多轟紀錄是45轟，由2001年邦茲（Barry Bonds）與1998年麥奎爾（Mark McGwire）共同保持，賈吉看起來距離也不遠了。

皇家隊靠著5局上的5分大局逆轉比數，不過洋基隊到了8局下火力重啟，賈吉作為首名打者遭到三振，然而隊友猛烈進攻打了一輪，又輪到他時洋基隊已以7：5領先，賈吉單局第2次打擊把握機會敲出滿貫砲。

41 Home Runs.



It isn't even August. pic.twitter.com/LDiWaCc7Ho — New York Yankees (@Yankees) 2022年7月30日

這發全壘打讓賈吉與貝比魯斯並肩，成為洋基隊史第2位在7月底前敲出41轟的球員，距離大聯盟紀錄還有4轟差距，在月曆翻到8月之前，洋基隊跟皇家隊還有2場比賽要打，而賈吉最近13場比賽敲出了11轟。