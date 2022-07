MLB／沒收對手全壘打後 賈吉單場雙響7月底前就破40轟

洋基本日在主場面對皇家,「法官」賈吉(Aaron Judge)先是在1局上再右外野全壘打牆邊一躍而起,上演沒收對手全壘打的美技,讓美媒驚嘆不已,隨後在第3局與第8局打出本季第40、41轟,成為隊史第三位在7月底前就敲出40轟的球員。而洋基靠著賈吉雙響包辦6分打點完成逆轉秀,以11:5擊敗皇家。

今日洋基派出當家王牌柯爾先發(Gerrit Cole),開局就感到到隊友支持,面對皇家首位打者梅連德斯(MJ Melendez),在2好1壞球數領先時,一顆98英里速球遭對方咬中,一路飛向右外野眼看就要出牆時,賈吉縱身一跳沒收了這發全壘打,引起觀眾們掌聲歡呼,更讓大聯盟官方在推特寫下:「還有什麼是賈吉做不到的」。

Is there anything Aaron Judge can't do?!



(MLB x @CapitalOne) pic.twitter.com/wPnEFAgucT