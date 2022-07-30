MLB／沒收對手全壘打後 賈吉單場雙響7月底前就破40轟

洋基本日在主場面對皇家，「法官」賈吉（Aaron Judge）先是在1局上再右外野全壘打牆邊一躍而起，上演沒收對手全壘打的美技，讓美媒驚嘆不已，隨後在第3局與第8局打出本季第40、41轟，成為隊史第三位在7月底前就敲出40轟的球員。而洋基靠著賈吉雙響包辦6分打點完成逆轉秀，以11：5擊敗皇家。

今日洋基派出當家王牌柯爾先發（Gerrit Cole），開局就感到到隊友支持，面對皇家首位打者梅連德斯（MJ Melendez），在2好1壞球數領先時，一顆98英里速球遭對方咬中，一路飛向右外野眼看就要出牆時，賈吉縱身一跳沒收了這發全壘打，引起觀眾們掌聲歡呼，更讓大聯盟官方在推特寫下：「還有什麼是賈吉做不到的」。

上演美技後賈吉立刻用棒子建功，第3局將皇家先發布比奇（Kris Bubic）的一顆變化球掃出全壘打牆外，也是本季第40轟，繼1928年的貝比魯斯（Babe Ruth）及1961年的馬里斯（Roger Maris）後，在7月底前擊出40轟的隊史第3人。至於聯盟前一次有球員能在7月底前敲出至少40發全壘打，已是2001年的巨人隊邦茲（Barry Bonds）與響尾蛇的岡薩雷茲（Luis Gonzalez）。

皇家雖然在第五局突破柯爾封鎖，靠著培瑞茲（Salvador Perez）的3分砲單局打下5分大局反超，不過洋基展現韌性，在第8局回敬8分大局，其中包含賈吉石破天驚的滿貫砲，單場雙響後本季再推進到41轟，將比數改寫為11：5領先，幾乎等於宣判皇家死刑，最終就以這比數收下勝利。

值得一提的是球季還沒到8月，這已是賈吉本季第9場次單場雙位數全壘打，追平洋基單季最多紀錄，有很大的機會樹立隊史新猷。

41 Home Runs.



It isn't even August. pic.twitter.com/LDiWaCc7Ho — New York Yankees (@Yankees) 2022年7月30日

今日比賽堪稱「賈吉show」，讓很多外國網友在推特留言：「付錢給他」，要求洋基端出大約留下這位當家巨星。