MLB／大谷翔平是否離開洛杉磯 給出模糊答案

美國職棒交易期限將至，球星大谷翔平是否可能轉隊的話題受到熱烈討論。美國媒體直球對決，問他對未來去處的看法，但大谷給出模糊答案。

「運動員」（The Athletic）網站記者布魯姆（SamBlum）28日賽後問大谷翔平：「你曾經說過，關於交易，總經理米納希安（Perry Minasian）才是做決定的人；但球隊一直輸球，而你說過想效力一支會贏的球隊。就短期和長期來講，你想繼續待在這裡嗎？」

大谷翔平當晚在主場先發投球，繳出6局失2分、11次三振的優質內容，但天使仍以0比2輸球。

面對交易話題升溫與記者的詢問，大谷翔平給出不置可否的答案，使外界對他近期或未來是否離開洛杉磯，保有想像空間。

大谷翔平說：「不管我在哪一隊打球，我都會全力以赴，努力打贏眼前的比賽。我現在效力天使隊，我很感謝他們為我所做的一切。我真的熱愛這支球隊。我愛我的隊友們。現在我是天使隊的球員，在這個時間點我全心專注在這上面。」

天使陣中擁有大谷翔平與楚勞特（Mike Trout）這兩大美國棒壇的超級巨星，但近21場比賽繳出5勝16敗的慘澹成績。以目前的態勢，正步入連續8個球季都無緣季後賽的下場。

大谷翔平儘管要打完2023年球季才會成為自由球員，但他在去年季後曾發言，希望效力一支更能贏球的隊伍，讓外界嗅到他在合約期滿之後想要離開洛杉磯的意味。隨著天使今年開高走低、戰績直直落，提前交易大谷的話題再度浮上檯面。

美國職棒8月2日的交易期限將至，無論是大聯盟官網或各大運動媒體，都把大谷翔平可能交易的話題放在重要版面與時段。

「紐約郵報」（New York Post）訪問多隊的球團高層，報導指出，儘管天使隊交易大谷翔平的可能性不大，但球隊沒有排除這個可能，且確實聽取了各隊提出的價碼與交換條件。

兩名向天使探詢的對手球團主管說，天使交易大谷的可能性微乎其微，幾乎趨近於零。另一名球團主管說，天使甚至要別隊拿出4名頂級新秀來換大谷。