快訊

台中診所員工遭遊民埋伏砍殺 後頸血流如注白袍染紅

桑達颱風是小渦旋！季風環流挾雨襲台影響一周 這兩天雨最大

MLB／大谷翔平是否離開洛杉磯 給出模糊答案

中央社／ 洛杉磯29日專電
美國職棒交易期限將至，球星大谷翔平是否可能轉隊的話題受到熱烈討論。美聯社
美國職棒交易期限將至，球星大谷翔平是否可能轉隊的話題受到熱烈討論。美聯社

美國職棒交易期限將至，球星大谷翔平是否可能轉隊的話題受到熱烈討論。美國媒體直球對決，問他對未來去處的看法，但大谷給出模糊答案。

「運動員」（The Athletic）網站記者布魯姆（SamBlum）28日賽後問大谷翔平：「你曾經說過，關於交易，總經理米納希安（Perry Minasian）才是做決定的人；但球隊一直輸球，而你說過想效力一支會贏的球隊。就短期和長期來講，你想繼續待在這裡嗎？」

大谷翔平當晚在主場先發投球，繳出6局失2分、11次三振的優質內容，但天使仍以0比2輸球。

面對交易話題升溫與記者的詢問，大谷翔平給出不置可否的答案，使外界對他近期或未來是否離開洛杉磯，保有想像空間。

大谷翔平說：「不管我在哪一隊打球，我都會全力以赴，努力打贏眼前的比賽。我現在效力天使隊，我很感謝他們為我所做的一切。我真的熱愛這支球隊。我愛我的隊友們。現在我是天使隊的球員，在這個時間點我全心專注在這上面。」

天使陣中擁有大谷翔平與楚勞特（Mike Trout）這兩大美國棒壇的超級巨星，但近21場比賽繳出5勝16敗的慘澹成績。以目前的態勢，正步入連續8個球季都無緣季後賽的下場。

大谷翔平儘管要打完2023年球季才會成為自由球員，但他在去年季後曾發言，希望效力一支更能贏球的隊伍，讓外界嗅到他在合約期滿之後想要離開洛杉磯的意味。隨著天使今年開高走低、戰績直直落，提前交易大谷的話題再度浮上檯面。

美國職棒8月2日的交易期限將至，無論是大聯盟官網或各大運動媒體，都把大谷翔平可能交易的話題放在重要版面與時段。

「紐約郵報」（New York Post）訪問多隊的球團高層，報導指出，儘管天使隊交易大谷翔平的可能性不大，但球隊沒有排除這個可能，且確實聽取了各隊提出的價碼與交換條件。

兩名向天使探詢的對手球團主管說，天使交易大谷的可能性微乎其微，幾乎趨近於零。另一名球團主管說，天使甚至要別隊拿出4名頂級新秀來換大谷。

大谷翔平

延伸閱讀

MLB／今日戰績表 天使大谷翔平6局飆11K仍失兩分對遊騎兵吞下敗投

MLB／終於願意放手 美媒爆天使開始聽取大谷翔平報價

MLB／葛蘭基兒子希望老爸被敲滿貫砲 因為對手是大谷

MLB／天使相隔1個月連勝 大谷翔平首次對100哩火球敲安

相關新聞

MLB／大谷11K 10勝沒來

大谷翔平想完成大聯盟生涯第一個10勝賽季，真的不容易，昨天面對遊騎兵隊先發6局失2分，但打線1分未得，包括他自己在內4打...

MLB／法官下重槌！賈吉本季第3發再見轟 追平洋基傳奇球星

洋基今在主場迎戰皇家，前8局打完兩隊皆未打破鴨蛋，眼看再2個出局數就能將戰局挺進延長賽，皇家仍逃不過賈吉（Aaron Judge）魔掌，「法官」第1球就把球扛出中外野，直接用再見全壘打結束比賽，賈吉本

MLB／大谷翔平是否離開洛杉磯 給出模糊答案

美國職棒交易期限將至，球星大谷翔平是否可能轉隊的話題受到熱烈討論。美國媒體直球對決，問他對未來去處的看法，但大谷給出模糊...

MLB／倘若那打席好好打…天使輸球 大谷：全都怪我

大谷翔平今天一開賽就連挨3支安打，卻能在首局以3連K全身而退，最終繳出6局失2分好投，天使隊教頭尼文（Phil Nevi...

MLB／點出白襪戰績不佳敗在跑壘 球評：白癡失誤成日常

近幾年都被認為具有衝擊冠軍實力的白襪，本季卻僅以49勝49敗戰績名列美聯外卡第6，《NBC Sports》球評也忍不住開炮，批白襪一蹶不振的最大原因在於離譜的跑壘選擇。 白襪陣中雖有安德森（Ti

MLB／不同意引進電子暗號裝置 薛則：偷暗號是比賽一部份

避免太空人偷暗號作弊事件再次發生，大聯盟本季決定引進「PitchCom」電子暗號傳遞裝置，大都會塞揚投手薛則（Max Scherzer）昨在對上洋基比賽中掛帥先發，並首次嘗試PitchCom，賽後他表

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。