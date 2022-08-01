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MLB／今日戰績表 大都會林多3安猛打助隊擊敗馬林魚拉出6連勝

聯合新聞網／ 整理
大都會林多(右)全場3安打，擊敗馬林魚拉出6連勝。 法新社
大都會林多(右)全場3安打，擊敗馬林魚拉出6連勝。 法新社

MLB今日戰績表

老虎 1：4 藍鳥

響尾 0：4 勇士

皇家 8：6 洋基

釀酒人 2：7 紅襪

費城人 8：2 海盜

紅雀 5：0 國民

金鶯 2：3 紅人

守護者 5：3 光芒

大都會 9：3 馬林魚

運動家 1：4 白襪

水手 2：3 太空人

道奇 7：3 洛磯

遊騎兵 5：2 天使

雙城 2：3 教士

小熊 0：4 巨人

MLB明日賽程

時間 客場 主場

06:40 紅人 vs. 馬林魚

07:05 大都會 vs. 國民

07:05 水手 vs. 洋基

07:10 響尾蛇 vs. 守護者

07:40 老虎 vs. 雙城

08:00 紅襪 vs. 太空人(愛爾達體育1台)

08:05 金鶯 vs. 遊騎兵

08:10 皇家 vs. 白襪

09:40 洛磯 vs. 教士

09:45 道奇 vs. 巨人

球隊戰績表

太空人 體育

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