MLB／今日戰績表 大都會林多3安猛打助隊擊敗馬林魚拉出6連勝

光芒在主場展開與守護者三連戰的最後一役，張育成面對老東家今鎮守游擊大關，剛好前戰友守護者明星三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）有上壘機會，張育成不忘拉住他來個大擁抱。 26歲的張育成原先

2022-08-01 10:58