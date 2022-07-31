MLB／今日戰績表 洋基賈吉本季42轟生涯200支三連勝皇家

小熊隊昨日以2：4不敵巨人中斷6連勝，但總教練羅斯(David Ross)卻成為比賽焦點，原因是他在比賽中被轉播單位拍到用雙手比出中指，此動作立即成為網路上各種迷因梗圖，而他也在本日公開道歉。

2022-07-30 12:46