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MLB／今日戰績表 洋基賈吉本季42轟生涯200支三連勝皇家

聯合新聞網／ 整理
洋基賈吉本季42轟生涯200支，再度打下皇家。 擷圖自推特
洋基賈吉本季42轟生涯200支，再度打下皇家。 擷圖自推特

MLB今日戰績表

守護者 4：6 光芒

皇家 2：8 洋基

老虎 3：5 藍鳥

釀酒人 9：4 紅襪

大都會 4：0 馬林魚

金鶯 2：8 紅人

水手 5：4 太空人

雙城 7：4 教士

運動家 2：3 白襪

費城人 2：1(10局) 海盜

紅雀 6：7 國民

響尾 2：6 勇士

道奇 3：6 洛磯

小熊 ： 巨人

遊騎兵 ： 天使

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:05 老虎 vs. 藍鳥

01:35 響尾蛇 vs. 勇士

01:35 皇家 vs. 洋基

01:35 釀酒人 vs. 紅襪

01:35 費城人 vs. 海盜

01:35 紅雀 vs. 國民

01:40 金鶯 vs. 紅人

01:40 守護者 vs. 光芒

01:40 大都會 vs. 馬林魚

02:10 運動家 vs. 白襪

02:10 水手 vs. 太空人

03:10 道奇 vs. 洛磯

04:07 遊騎兵 vs. 天使

04:10 雙城 vs. 教士

07:00 小熊 vs. 巨人(愛爾達體育1台)

球隊戰績表

太空人 華視 體育

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