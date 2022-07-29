MLB／法官下重槌！賈吉本季第3發再見轟 追平洋基傳奇球星

洋基今在主場迎戰皇家，前8局打完兩隊皆未打破鴨蛋，眼看再2個出局數就能將戰局挺進延長賽，皇家仍逃不過賈吉（Aaron Judge）魔掌，「法官」第1球就把球扛出中外野，直接用再見全壘打結束比賽，賈吉本季3發再見轟追平隊史紀錄，賽後他說了一句，「在這種情況下，就是不要想太多！」

洋基今派出泰隆（Jameson Taillon），主投6局飆8K僅挨4安，這是他7月首場、本季第2場投滿6局以上無失分的比賽。不過皇家先發投手辛格（Brady Singer）表現也不遑多讓，投滿7局飆出10K、僅被擊出1支安打、送出1次四壞。

9局下皇家推出終結者巴洛(Scott Barlow)，面對前隊友、剛轉戰洋基的明星外野手班寧坦迪（Andrew Benintendi），他打成左外野飛球出局，不料下一棒輪到賈吉，第1球就轟出再見全壘打。

這發全壘打不但是賈吉本季第39轟、近7場比賽的第6轟，更是他本季第3支再見全壘打，他追平名人堂球星曼托(Mickey Mantle)在1959年締造單季最多再見轟紀錄，並列隊史第一。目前他只差1轟可以寫下2017年新人球季的52轟後，第2次單季擊出40支以上全壘打的賽季。

賈吉賽後表示，「今天是苦戰，特別是在二連敗過後，回到主場又整場被對方投手群壓制，感覺很不好。但我們是很有韌性的球隊，能夠以各種方式結束比賽。」同時賈吉在本場比賽中也有一次盜壘，本季累計10盜，創下個人生涯單季新高。