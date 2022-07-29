快訊

4縣市發大雨特報 高屏大雷雨…慎防劇烈降雨雷擊

才剛假釋…魏應充要再入獄 頂新混油案被最高法院另判9年2月定讞

拜習通話：波洛西來嗎？中美「避免升級」壓力暗戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／倘若那打席好好打…天使輸球 大谷：全都怪我

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷好投結局以「問天」收場，賽後自責自己未能先幫球隊打回分數。 路透社
大谷好投結局以「問天」收場，賽後自責自己未能先幫球隊打回分數。 路透社

大谷翔平今天一開賽就連挨3支安打，卻能在首局以3連K全身而退，最終繳出6局失2分好投，天使隊教頭尼文（Phil Nevin）讚嘆：「他真的太棒！」但大谷翔平本人卻有諸多不滿意，對於此役天使以0：2輸球，他說：「全都怪我」。

投手丘上的大谷，今天先發6局共用98球，被敲8安打、失2分收工，此役11次三振進袋，推進連6場雙位數三振，下一戰將挑戰1977年萊恩（Nolan Ryan）保持的連7場隊史紀錄。

大谷吞下第6敗，但好評爆棚，尼文說：「我們在攻擊上沒有任何斬獲，在這樣的狀況之下，他知道自己的投球不容許一丁點差錯，繳出這場好投，他真的很棒，令人印象深刻。」

遊騎兵雖取勝，教頭伍沃德（Chris Woodward）也說如果可以，情願不要對到大谷，「我們在首局攻占滿壘，而他隨即進入不同檔次，他的滑球像是威浮球，我們很幸運可以從他手中攻下2分，因為他真的很難對付，所以我們這樣已經很棒了。」

天使全場僅5安打、1分未得，輸掉這場比賽，大谷認為自己有責任，第3局得點圈有人的機會，他有機會用球棒幫助天使先馳得點，卻敲出二壘方向滾地球，他說：「我在有得分機會的第二打席打得很不好，讓球隊的勝利走遠了，這部分都是我的責任。」

正值交易傳聞滿天飛之際，今天他的好投結局卻以「問天」收場，媒體賽後也再次提問：「你曾說希望效力能贏的球隊，就長期和短期來說，這裡是你想待的地方嗎？」

大谷對此回應：「不管我在哪裡打球，我都會付出全力，想盡辦法贏下眼前的比賽，我現在在天使，也很感激他們所為我做的一切，我愛這支球隊、我的隊友。」他強調，「此時此刻，我是天使，這是我唯一的專注所在。」

天使 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／終於願意放手 美媒爆天使開始聽取大谷翔平報價

MLB／原汁原味 明星賽大谷翔平頭盔近百萬拍出

MLB／葛蘭基兒子希望老爸被敲滿貫砲 因為對手是大谷

MLB／天使相隔1個月連勝 大谷翔平首次對100哩火球敲安

相關新聞

MLB／倘若那打席好好打…天使輸球 大谷：全都怪我

大谷翔平今天一開賽就連挨3支安打，卻能在首局以3連K全身而退，最終繳出6局失2分好投，天使隊教頭尼文（Phil Nevi...

MLB／大谷很棒、翔平欠佳 天使0分相挺第10勝慢慢等

大谷翔平今天面對遊騎兵隊繳出6局失2分、狂飆11次三振的優質先發，但天使隊打線不爭氣，包括「打者翔平」的4支0在內，全場...

MLB／「這次沒掛電話」 天使賣大谷意願不高但可聽聽看

天使隊在交易大限前留下大谷翔平的決心，可能出現了一點點的動搖，美國媒體報導，天使已通知各隊，願意聆聽所有球員的交易報價，...

MLB／太陽眼鏡戴帽子上釀場內轟？光芒外野手：糗爆了

金鶯今天以3：0擊敗光芒隊，「抗癌鬥士」曼西尼（Trey Mancini）在可能是身穿金鶯球衣的主場最後打席，掃出的平凡...

MLB／104哩火球直擊頭部 馬林魚投手沒事：上帝保護

馬林魚隊左投卡斯塔諾（Daniel Castano）被104哩的強襲球直擊頭部，讓全場嚇了一大跳，經檢查後有腦震盪、有瘀...

MLB／搭皇家飛機到紐約 班寧坦迪改穿洋基球衣對前東家

外野手班寧坦迪（Andrew Benintendi）昨天才搭著皇家隊的飛機、住進紐約飯店，結果就收到被交易通知，不過皇家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。