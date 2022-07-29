MLB／倘若那打席好好打…天使輸球 大谷：全都怪我

大谷翔平今天一開賽就連挨3支安打，卻能在首局以3連K全身而退，最終繳出6局失2分好投，天使隊教頭尼文（Phil Nevin）讚嘆：「他真的太棒！」但大谷翔平本人卻有諸多不滿意，對於此役天使以0：2輸球，他說：「全都怪我」。

投手丘上的大谷，今天先發6局共用98球，被敲8安打、失2分收工，此役11次三振進袋，推進連6場雙位數三振，下一戰將挑戰1977年萊恩（Nolan Ryan）保持的連7場隊史紀錄。

大谷吞下第6敗，但好評爆棚，尼文說：「我們在攻擊上沒有任何斬獲，在這樣的狀況之下，他知道自己的投球不容許一丁點差錯，繳出這場好投，他真的很棒，令人印象深刻。」

遊騎兵雖取勝，教頭伍沃德（Chris Woodward）也說如果可以，情願不要對到大谷，「我們在首局攻占滿壘，而他隨即進入不同檔次，他的滑球像是威浮球，我們很幸運可以從他手中攻下2分，因為他真的很難對付，所以我們這樣已經很棒了。」

天使全場僅5安打、1分未得，輸掉這場比賽，大谷認為自己有責任，第3局得點圈有人的機會，他有機會用球棒幫助天使先馳得點，卻敲出二壘方向滾地球，他說：「我在有得分機會的第二打席打得很不好，讓球隊的勝利走遠了，這部分都是我的責任。」

正值交易傳聞滿天飛之際，今天他的好投結局卻以「問天」收場，媒體賽後也再次提問：「你曾說希望效力能贏的球隊，就長期和短期來說，這裡是你想待的地方嗎？」

大谷對此回應：「不管我在哪裡打球，我都會付出全力，想盡辦法贏下眼前的比賽，我現在在天使，也很感激他們所為我做的一切，我愛這支球隊、我的隊友。」他強調，「此時此刻，我是天使，這是我唯一的專注所在。」