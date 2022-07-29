MLB／點出白襪戰績不佳敗在跑壘 球評：白癡失誤成日常

近幾年都被認為具有衝擊冠軍實力的白襪，本季卻僅以49勝49敗戰績名列美聯外卡第6，《NBC Sports》球評也忍不住開炮，批白襪一蹶不振的最大原因在於離譜的跑壘選擇。

白襪陣中雖有安德森（Tim Anderson）、阿布瑞尤(Jose Abreu)、羅伯特（Luis Robert）等多位明星球員，但本季戰績不符預期，《NBC Sports》球評史東（Steve Stone）認為，白襪跑壘既不積極又荒謬。

他以昨日對陣洛磯比賽為例，當時跑者賈西亞（Leury Garcia）在三壘，因對方捕手狄亞茲（Elias Diaz）突然牽制來不及回壘，因此遭刺殺出局也結束該半局，浪費二、三壘有人的得分機會，最終白襪也以5比6落敗。

史東在節目上痛斥，「他們是我見過跑壘最糟糕的球隊，一個明明可以展開攻勢的機會，他們卻總是有辦法自己剝奪掉，這些白癡的跑壘失誤已經變成日常了。」