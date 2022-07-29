MLB／大谷很棒、翔平欠佳 天使0分相挺第10勝慢慢等

大谷翔平今天面對遊騎兵隊繳出6局失2分、狂飆11次三振的優質先發，但天使隊打線不爭氣，包括「打者翔平」的4支0在內，全場僅5支安打、分數掛蛋，終場以0：2輸球，大谷拿不到第10勝，還要先承擔第6敗。

大聯盟前一次有選手完成勝投、全壘打都雙位數，已是1918年的貝比魯斯（Babe Ruth），大谷去年全季止步9勝，今年則是早在明星賽前就累積9勝，被看好寫下百年紀錄只是早晚的事，但成就紀錄的這一天還在遙望。

大谷前役叩關10勝失敗，今天二度挑戰，首局以連被敲3安打開局，滿壘、無人出局的危機一觸即發，但他接下來開啟K功，連飆3K安全下庄，也是從第1K打席的第2球開始，到第4局的前4球，一度連續44球都是變化球。

大谷的變化球combo到第43顆被炸，擔任第4局首位打者的洛爾（Nathaniel Lowe），將大谷的86哩滑球敲成中外野方向陽春砲，遊騎兵成為分數率先開張的一方；第5局則是史密斯（Josh H. Smith）一壘打、席格（Corey Seager）二壘打串聯，讓大谷再掉1分。

洛爾第6局再敲三壘打，這是大谷在大聯盟被敲的第1支三壘打，開局就讓打者站上三壘，但大谷此時開始飆起火球，連續送出2K，並在他所面對的最後1打席，出現兩顆破百哩的球速，全場最快的100.5哩出現在他的第95球。

投手丘上的大谷最終以6局共用98球，被敲8安打、失2分收工，此役11K進袋，推進連6場雙位數三振，持續改寫日籍投手在大聯盟連續場次10K以上紀錄。

大谷同場擔任開路先鋒，4打數沒有安打，天使打線受制於遊騎兵先發投手哈沃德（Spencer Howard）的5局無失分，以及後續3任後援投手封鎖，全場只有5支安打，遭到完封收場。