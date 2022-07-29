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MLB／不同意引進電子暗號裝置 薛則：偷暗號是比賽一部份

聯合新聞網／ 綜合報導
大都會投手薛則認為聯盟不該使用「PitchCom」電子暗號傳遞裝置。 美聯社
大都會投手薛則認為聯盟不該使用「PitchCom」電子暗號傳遞裝置。 美聯社

避免太空人偷暗號作弊事件再次發生，大聯盟本季決定引進「PitchCom」電子暗號傳遞裝置，大都會塞揚投手薛則（Max Scherzer）昨在對上洋基比賽中掛帥先發，並首次嘗試PitchCom，賽後他表示雖然這種電子裝置有幫助，但也說大聯盟不應該使用。

昨役和洋基的「地鐵大戰」是薛則生涯首次使用PitchCom，但大部分時間他還是選擇用傳統方式、也就是以手勢暗號與捕手尼多(Tomas Nido)溝通，賽後薛則坦言，尼多其實希望他多使用PitchCom，他不否認PitchCom確實有幫助，但同時他也對該裝置保有疑慮，「我認為這應該是違規的，它不該存在大聯盟，偷暗號本來就是比賽的一部份。」

「我一直都很自豪自己有一套複雜的暗號系統，跟其他投手相比我在這方面有優勢，但把它從比賽中抽離然後引入科技，現在對方無法在二壘偷暗號，已經不再是一個投手的優勢，破解對手的暗號本來就是棒球的一部份。」

太空人 種電

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