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MLB／超變幻大谷狂飆11K 6局失2分還是等不到第10勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平挑戰10勝，今天確定再度失敗收場。 路透社
大谷翔平挑戰10勝，今天確定再度失敗收場。 路透社

大谷翔平挑戰10勝，今天確定再度失敗收場，雖面對遊騎兵繳出先發6局失2分、送出11次三振優質內容，但在他投球任內，天使隊的分數掛蛋，「投手大谷」帶著0：2落後退場。

已有21轟的大谷，想成自1918年貝比魯斯（Babe Ruth）後首位勝投、全壘打都雙位數的選手，僅差1勝就能達陣，前役叩關失利後，今天再度挑戰，「打者翔平」同時擔任開路先鋒。

大谷首局以連被敲3安打開局，滿壘、無人出局的危機一觸即發，但他接下來開啟K功，連飆3K安全下庄，也是從第1K打席的第2球開始，到第4局的前4球，一度連續44球都是變化球。

大谷的變化球combo到第43顆被炸，擔任第4局首位打者的洛爾（Nathaniel Lowe），將大谷的86哩滑球敲成中外野方向陽春砲，遊騎兵成為分數率先開張的一方。

大谷在第5局再遇危機，被史密斯（Josh H. Smith）一壘打、席格（Corey Seager）二壘打串聯再掉1分，席格此役對戰大谷3打席都敲安打，成為大谷過不去的關卡。

洛爾第6局再敲三壘打，這是大谷在大聯盟被敲的第1支三壘打，開局就讓打者站上三壘，但大谷此時開始飆起火球，連續送出2K，並在他所面對的最後1打席，出現兩顆破百哩的球速，全場最快的100.5哩出現在他的第95球。

大谷最終以6局共用98球，被敲8安打、失2分收工，此役11K進袋，推進連6場雙位數三振，持續推進日籍投手在大聯盟連續場次10K以上紀錄。

大聯盟 遊騎兵

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