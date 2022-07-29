MLB／馬林魚左投遭前強襲球砸中 球迷：頭是鋼鐵做的嗎

馬林魚左投卡斯塔諾（Daniel Castano）今出戰紅人時，被一顆104英哩（約167公里）前強襲球砸中頭，讓他僅投0.2局就提前退場，所幸卡斯塔諾賽後表示自己並無大礙。

卡斯塔諾今登板對上紅人，首局就遭遇亂流連，被敲2支二壘安打失掉1分，面對1人出局對方攻佔一、二壘狀況下，卡斯塔諾遭紅人打者索拉諾（Donovan Solano）擊出104英哩的投手前強襲球砸中頭部，這球雖彈到三壘上空被接殺，但卡斯塔諾當下痛得跪在地上站不起來。

Marlins pitcher Daniel Castano took a line drive to the head that was caught at third base for the out



He was alert and able to walk off the field on his own power pic.twitter.com/n911w3QfHH — Jomboy Media (@JomboyMedia) 2022年7月28日

隨後馬林魚防護員上場檢查傷勢，最終決定讓卡斯塔諾提前退場，賽後球團表示卡斯塔諾電腦斷層掃描顯示正常，僅有輕微的腦震盪，額頭也有瘀傷，目前已經包紮處理。

卡斯塔諾則透露，當下被打到時眼前一片黑，「我不是很確定發生什麼事，忽然就發現怎麼隊友都圍過來，等我稍微清醒，我第一個想法就是，『有抓到那個出局數了嗎？』我其實還想繼續投，但是當下腦中一片空白。我現在好多了，但有點累，我會沒事的。」

對於卡斯塔諾遭強襲球砸中，球迷留言表示，「看起來超痛，希望他沒事」、「好險打者不是史丹頓（Giancarlo Stanton）」、「這位大哥的頭是鋼鐵做的嗎？」、「他都快被打死了，防護員也太晚上來了吧。」