MLB／104哩火球直擊頭部 馬林魚投手沒事：上帝保護

馬林魚隊左投卡斯塔諾（Daniel Castano）被104哩的強襲球直擊頭部，讓全場嚇了一大跳，經檢查後有腦震盪、有瘀傷，不過電腦斷層掃描沒有問題。

「我不太確定發生什麼事了。」卡斯塔諾包著繃帶接受採訪，「倒地之後，我有一瞬間失去意識，醒來之後我問大家，發生什麼事？現在好多了，只是有點累，但我沒事。」

馬林魚隊今天以7：6擊敗紅人隊，不過先發的卡斯塔諾在1局上2出局後，面對索拉諾（Donovan Solano）敲出的強勁平飛球來不及閃避，被打中頭部，這球彈到三壘方向被接殺，不過隊友看到卡斯塔諾的狀況，反應更多的是驚嚇。

Daniel Castano was drilled in the head by a 104 MPH line drive 🙏 pic.twitter.com/6D5ytL37Aa — Baseball Bros (@BaseballBros) 2022年7月28日

「有點可怕。」馬林魚隊總教練馬丁利（Don Mattingly）說：「當下最擔心是嚴重傷害，但還好，結果是比較好的情況。」

擔架、救援車輛已經在外野待命，不過卡斯塔諾休息一下後，恢復意識，自己站起來離開球場，一直留在場上關注的索拉諾上前搭肩，跟卡斯塔諾說了幾句話。

紅人總教練貝爾（David Bell）賽後也再次確認卡斯塔諾傷勢，貝爾表示：「大家都不樂見此事，確定他沒有大礙真的是鬆了一大口氣，遇到這件事的每個人都很驚嚇，很想要立刻停止比賽，但看到他能夠自己走下場，心情有安穩了一點。」

卡斯塔諾笑說：「還好我們有抓到那個出局數。」這是他恢復意識後第一個確認的事，當下卡斯塔諾竟然還想投下去，但他看到自己的手上染到了一點血，才意識到狀況不妙，「很感謝有上帝保護我。」