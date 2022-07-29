快訊

親綠節目勸進波洛西「硬氣訪台」 為何蔡政府卻刻意低調？

農曆七月為何稱作鬼月？民俗專家：釐清「這個」才知道意義

影／批罔顧安全 洪孟楷揭新竹球場預定年底才完工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／104哩火球直擊頭部 馬林魚投手沒事：上帝保護

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
馬林魚隊左投卡斯塔諾（Daniel Castano）被104哩的強襲球直擊頭部，讓全場嚇了一大跳。 美聯社
馬林魚隊左投卡斯塔諾（Daniel Castano）被104哩的強襲球直擊頭部，讓全場嚇了一大跳。 美聯社

馬林魚隊左投卡斯塔諾（Daniel Castano）被104哩的強襲球直擊頭部，讓全場嚇了一大跳，經檢查後有腦震盪、有瘀傷，不過電腦斷層掃描沒有問題。

「我不太確定發生什麼事了。」卡斯塔諾包著繃帶接受採訪，「倒地之後，我有一瞬間失去意識，醒來之後我問大家，發生什麼事？現在好多了，只是有點累，但我沒事。」

馬林魚隊今天以7：6擊敗紅人隊，不過先發的卡斯塔諾在1局上2出局後，面對索拉諾（Donovan Solano）敲出的強勁平飛球來不及閃避，被打中頭部，這球彈到三壘方向被接殺，不過隊友看到卡斯塔諾的狀況，反應更多的是驚嚇。

「有點可怕。」馬林魚隊總教練馬丁利（Don Mattingly）說：「當下最擔心是嚴重傷害，但還好，結果是比較好的情況。」

擔架、救援車輛已經在外野待命，不過卡斯塔諾休息一下後，恢復意識，自己站起來離開球場，一直留在場上關注的索拉諾上前搭肩，跟卡斯塔諾說了幾句話。

紅人總教練貝爾（David Bell）賽後也再次確認卡斯塔諾傷勢，貝爾表示：「大家都不樂見此事，確定他沒有大礙真的是鬆了一大口氣，遇到這件事的每個人都很驚嚇，很想要立刻停止比賽，但看到他能夠自己走下場，心情有安穩了一點。」

卡斯塔諾笑說：「還好我們有抓到那個出局數。」這是他恢復意識後第一個確認的事，當下卡斯塔諾竟然還想投下去，但他看到自己的手上染到了一點血，才意識到狀況不妙，「很感謝有上帝保護我。」

馬林魚 紅人 Don Mattingly

延伸閱讀

恐怖意外！22歲富少遭直升機尾槳絞死 友目睹血濺嚇壞

狗送去美容「接回家突轉性狂咬飼主」 4個月後一通電話曝光驚人身世真相

掃錯墓！準備安葬母親 才發現17年來掃的不是父親的墓

獨家：德國外交部長談中俄 「我們不會被勒索」

相關新聞

MLB／超變幻大谷狂飆11K 6局失2分還是等不到第10勝

大谷翔平挑戰10勝，今天確定再度失敗收場，雖面對遊騎兵繳出先發6局失2分、送出11次三振優質內容，但在他投球任內，天使隊...

MLB／「這次沒掛電話」 天使賣大谷意願不高但可聽聽看

天使隊在交易大限前留下大谷翔平的決心，可能出現了一點點的動搖，美國媒體報導，天使已通知各隊，願意聆聽所有球員的交易報價，...

MLB／太陽眼鏡戴帽子上釀場內轟？光芒外野手：糗爆了

金鶯今天以3：0擊敗光芒隊，「抗癌鬥士」曼西尼（Trey Mancini）在可能是身穿金鶯球衣的主場最後打席，掃出的平凡...

MLB／搭皇家飛機到紐約 班寧坦迪改穿洋基球衣對前東家

外野手班寧坦迪（Andrew Benintendi）昨天才搭著皇家隊的飛機、住進紐約飯店，結果就收到被交易通知，不過皇家...

MLB／104哩火球直擊頭部 馬林魚投手沒事：上帝保護

馬林魚隊左投卡斯塔諾（Daniel Castano）被104哩的強襲球直擊頭部，讓全場嚇了一大跳，經檢查後有腦震盪、有瘀...

MLB／馬林魚左投遭前強襲球砸中 球迷：頭是鋼鐵做的嗎

馬林魚左投卡斯塔諾（Daniel Castano）今出戰紅人時，被一顆104英哩（約167公里）前強襲球砸中頭，讓他僅投0.2局就提前退場，所幸卡斯塔諾賽後表示自己並無大礙。 卡斯塔諾今登板對上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。