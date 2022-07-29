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MLB／「這次沒掛電話」 天使賣大谷意願不高但可聽聽看

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
天使隊在交易大限前留下大谷翔平的決心，可能出現了一點點的動搖，至少願意接聽電話！ 路透社
天使隊在交易大限前留下大谷翔平的決心，可能出現了一點點的動搖，至少願意接聽電話！ 路透社

天使隊在交易大限前留下大谷翔平的決心，可能出現了一點點的動搖，美國媒體報導，天使已通知各隊，願意聆聽所有球員的交易報價，儘管賣大谷的意願仍然不高，但「紐約郵報」形容：「至少，這可能是天使第一次沒有掛電話。」

天使今年開季一度打出不俗成績，但隨著5月開始的崩盤，戰績一路向下，至今天賽前以42勝56敗、勝率4成29排名美聯西區第4，落後太空人隊21.5場勝差，有眼睛都看得出來已難回天。

天使通知各隊，願意聆聽所有人的報價，但楚奧特（Mike Trout）是隊上神主牌，合約中又有不可交易條款，自然是動不了，而大谷翔平則被美媒評為「交易可能性比楚奧特高一點點」。

紐約郵報指出，扣掉雙星後，天使檯面上可能還有吸引力的菜色，可能只剩先發投手辛德賈德（Noah Syndergaard）及後援投手伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）、泰普拉（Ryan Tepera）、路普（Aaron Loup）。

儘管如此，包括教士隊在內，仍有球隊來電詢價大谷，雖然天使目前放手大谷的意願不高，但已非鐵了心不賣的程度。

天使 大谷翔平 楚奧特

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