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MLB／搭皇家飛機到紐約 班寧坦迪改穿洋基球衣對前東家

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
班寧坦迪今天立刻先發第1棒、左外野手，面對前一天還效力的皇家隊。 路透社
班寧坦迪今天立刻先發第1棒、左外野手，面對前一天還效力的皇家隊。 路透社

外野手班寧坦迪（Andrew Benintendi）昨天才搭著皇家隊的飛機、住進紐約飯店，結果就收到被交易通知，不過皇家隊教頭馬西尼（Mike Matheny）告訴他不用離開飯店，因為落腳處就是今天對手洋基隊。

班寧坦迪今天到洋基球場報到，也跟記者們分享這段過程，作為前皇家、紅襪隊球員，他如今要穿上過去視為世仇的球衣，「在波士頓打球讓我提前適應洋基球場的氣氛，我在這裡打過很多場比賽，我很期待能夠上場，在另一邊打球。」

班寧坦迪今天立刻先發第1棒、左外野手，面對前一天還效力的皇家隊，他說：「感覺當然還是有點怪，我跟他們都會保持聯絡，就跟過去對紅襪隊隊友一樣。」

班寧坦迪的交易傳聞已經燒了幾周，原本洋基隊被認為不在競爭行列，因為班寧坦迪還沒打過疫苗，這會讓洋基隊作客藍鳥隊時遇到麻煩，因為加拿大仍禁止未注射疫苗者入境，而洋基隊本季還有3場比賽要在那邊打。

班寧坦迪今天表示，自己對於注射疫苗抱持開放態度，「我沒有反對注射，時間到了就會知道，而我現在專注的是融入球隊，然後贏球。」洋基總教練布恩（Aaron Boone）則表示，球隊還沒跟班寧坦迪聊過疫苗的事情。

洋基 皇家 紅襪

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