MLB／太陽眼鏡戴帽子上釀場內轟？光芒外野手：糗爆了

金鶯今天以3：0擊敗光芒隊，「抗癌鬥士」曼西尼（Trey Mancini）在可能是身穿金鶯球衣的主場最後打席，掃出的平凡飛球如有神助，光芒右外野手洛爾（Josh Lowe）找不到球，最終這球削過他的左臉後落地，讓曼西尼跑出一支場內兩分砲，讓洛爾賽後直呼真的是太糗了。

曼西尼用腳程炸裂的畫面出現在此役第8局，他打向右外野，看似難度不高的飛球，洛爾在追球中迷失了，最終這球直擊他的左側臉頰後一路往後滾遠，臉上挨了一記的洛爾一時之間也站不起身，中外野手昆恩（Roman Quinn）趕來處理，來不及阻止曼西尼連繞四個壘包。

BOOM BOOM!! pic.twitter.com/kaZl9sDWlH — Baltimore Orioles (@Orioles) 2022年7月28日

洛爾賽後頂著腫了一大包的左臉受訪，「這球狠狠砸在我的臉上，這真的比什麼都糗。」出包賽後願意受訪的勇氣獲得讚賞，但當時他的太陽眼鏡戴在球帽上、而非臉上，也引起討論，但他強調這不是問題，而是當時的天色影響。

洛爾還原當下狀況，他看到球打出、上竄的瞬間，卻在陽光與雲霧之間迷失了軌跡，「我跑到我覺得我認為它會掉落的位置，在它到達頂點時再次看到它，在它開始下落時曾張開手套幾秒，但隨後又有一段時間看不到球。」