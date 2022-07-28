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MLB／日前傳出不合 「洋基隊長」基特仍祝福A-Rod47歲生日

聯合新聞網／ 綜合報導
退役球星「A-Rod」羅德里奎茲。 美聯社
退役球星「A-Rod」羅德里奎茲。 美聯社

洋基隊球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）或許不是大聯盟最強的打者，但談到大聯盟退役球員的受歡迎程度，他肯定名列前茅。A-Rod在美國時間27日歡度47歲生日，洋基時期的戰友沙巴西亞（CC Sabathia）、先前傳出與他不合的基特（Derek Jeter）等人都在IG祝他生日快樂。

A-Rod雖已退役多年，但仍擁有極高人氣，他的IG追蹤人數高達412萬人，比當代球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）、貝茲（Mookie Betts）、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）等人都還要高。而人紅是非多，不論是個人生活還是職業生涯，有關他的爭議事件從沒停過，不過這似乎就是他的風格，這也讓他在主流媒體持續佔有一席之地。

即使已經47歲，A-Rod仍過著如同年輕小夥子般多采多姿的生活，今天他在IG發布自己打高球的影片並寫道：「在自己生日那天像個孩子一樣醒來！但晚上我可能要展現我的裸體（birthday suit）了。」心情看起來相當不錯，似乎打完高球後就要去好好慶生、狂歡一番。

而A-Rod洋基時期的隊友沙巴西亞、瓊斯（Andruw Jones），包含先前在紀錄片中各自坦白與對方不合的基特都紛紛在影片下方留言祝他生日快樂。

美國網友也在推特上祝A-Rod生日快樂，並細數他曾奪過的獎項：3次美聯年度MVP、14度入選全明星賽、10座銀棒獎、5次美聯全壘打王、2座金手套、1次打擊王、2009年世界大賽冠軍等，並寫道：「你會讓A-Rod進入名人堂嗎？」

A-Rod 洋基 名人堂 大聯盟

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