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MLB／原汁原味 明星賽大谷翔平頭盔近百萬拍出

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平的明星賽實戰頭盔拍賣價格高達89萬元。（路透）
大谷翔平的明星賽實戰頭盔拍賣價格高達89萬元。（路透）

大聯盟依照往例將明星賽各球星的相關物品拍賣做公益，日媒報導，大谷翔平的實戰「原味」頭盔已結標，結標金額高達3萬20美元（約新台幣89萬元）。

今年共有3件與大谷翔平相關的明星賽物品被放上大聯盟的拍賣網站義賣，分別是實戰「原味」頭盔、簽名球衣和首局首打席棒打道奇隊塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw）的安打球。

大谷翔平的「原味」頭盔共獲得262次出價，最終結標金額為3萬20美元；對克蕭的安打球也已結標，拍出2萬150美元（約新台幣60萬元）高價；明星賽簽名球衣將在美國時間7月31日晚上8點結標，目前已獲得70次出價，價格為1萬2110美元（約新台幣36萬元）。

去年大谷翔平的簽名球衣獲得154次出價，最終以13萬210美元（約新台幣390萬元）結標，成為自2001年以來的最高紀錄。

大谷翔平 明星賽 克蕭

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